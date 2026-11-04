Copiii au nevoie de sprijin, seniorii de un rost. Locul din București unde două generații își schimbă viețile

După pensionare, timpul capătă o altă măsură. Ritmul care a organizat zeci de ani de viață se schimbă. Pentru unii seniori, ceea ce lipsește este sentimentul că cineva are încă nevoie de ceea ce știu, de răbdarea și prezența lor. În același timp, sunt copii pentru care o lecție neînțeleasă, o temă rămasă nefăcută sau un examen care se apropie pot deveni încă un motiv să creadă că școala nu este pentru ei. Uneori au nevoie de cineva care să le explice încă o dată. Alteori, pur și simplu de un adult care are timp să rămână lângă ei până când înțeleg. La Centrul Comunitar Generații din București, aceste două nevoi se întâlnesc. Totul poate începe cu un caiet deschis, o oră de engleză sau pregătirea pentru un examen. Dar când același om revine săptămână după săptămână, ceea ce se construiește între două generații poate rămâne mult după ce tema este gata.

Teodora o inspiră pe doamna Gabriela să caute răspunsuri

Teodora are 15 ani și pune multe întrebări. Nu se mulțumește întotdeauna cu ceea ce găsește în manual, iar curiozitatea ei a schimbat, în timp, și felul în care doamna Gabriela se pregătește pentru întâlnirile lor. „Teo mă provoacă în fiecare zi, mă face să caut răspunsuri, să mă documentez”, spune ea.

Cele două s-au cunoscut la Centrul Generații, unde Gabriela lucrează individual cu copiii la limba română, franceză și engleză. Teodora a intrat în program în vara lui 2025, iar împreună s-au pregătit pentru Evaluarea Națională. Astăzi este elevă în clasa a IX-a, la profilul pedagogic al Colegiului Național „Școala Centrală”. Pentru adolescentă, însă, valoarea centrului nu se reduce la rezultatul unui examen: „Mă încântă activitățile de la centru pentru că reușesc să îmbine pasiuni specifice atât copiilor, cât și vârstnicilor și este plăcut să fim toți împreună, iar ei să-și împărtășească gândurile cu noi.”

Doamna Gabriela a venit la centru după o carieră în care a lucrat ca interpret, documentarist și consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Fiul ei a fost cel care a aflat despre fundație și a încurajat-o. Pentru a-și păstra sensul vieții și a umple golul lăsat de o imensă pierdere personală, doamna Gabriela vine astăzi la centru de mai multe ori pe săptămână și lucrează cu mai mulți copii. După o viață profesională în care a acumulat cunoștințe și experiențe, descoperă că are în continuare lucruri de învățat, inclusiv de la o adolescentă de 15 ani.

O legătură specială: de la clasa a V-a până la facultate

Domnul John are 72 de ani, este american și trăiește în România. Inginer de profesie, cu studii muzicale la conservator în Statele Unite, a ajuns la Centrul Generații în 2017, din dorința de a oferi ceva comunității din țara care devenise noua lui casă. A început cu sprijin la teme și meditații la limba engleză. Au urmat jocuri de vocabular, chitară, șah și discuții care au depășit treptat granițele unei lecții. Nici pandemia nu a întrerupt legătura cu tinerii, întâlnirile continuând online.

„Mi-am dorit foarte mult să fac voluntariat pentru a da înapoi noii mele țări. Și, de fapt, am primit tot eu înapoi atât de multe amintiri frumoase și prieteniile pe care le-am legat cu tinerii și seniorii de aici”, spune domnul John.

Una dintre aceste relații este cea cu Amos. S-au cunoscut când băiatul era în clasa a V-a. Astăzi, Amos are 20 de ani și este student la Drept, iar relația lor continuă. Domnul John păstrează legătura și cu alți tineri pe care i-a cunoscut când erau copii și pe care i-a văzut trecând prin Evaluarea Națională, Bacalaureat și admiterea la facultate. Aici, timpul spune poate cel mai bine ce înseamnă împlinire.

Două generații care devin resurse una pentru cealaltă

Poveștile Gabrielei și ale lui John arată ce se poate construi atunci când sprijinul oferit unui copil continuă dincolo de o lecție. La Centrul Comunitar Generații din Sectorul 6 al Bucureștiului, deschis în 2007, meditațiile și pregătirea pentru examene sunt completate de consiliere, orientare vocațională și activități care îi aduc împreună pe copii și seniori.

Anul trecut, centrul a sprijinit 59 de copii și tineri, cu implicarea a 32 de seniori voluntari, iar activitatea sa a însumat peste 10.200 de ore de voluntariat. Modelul dezvoltat de Fundația Regală Margareta a României a trecut de mult dincolo de București.

Tot anul trecut, 16 Centre Generații au aplicat metodologia intergenerațională prin care 551 de copii și-au continuat școala cu sprijinul a 153 de seniori voluntari. În cei zece ani de extindere națională, între 2015 și 2025, programul a ajuns în peste 40 de centre, oferind sprijin în cadrul a peste 36.000 de sesiuni unui număr de 1.692 de copii, prin implicarea a 504 voluntari seniori.

Uneori, progresul înseamnă ca un copil aflat în risc de abandon școlar să reușească să treacă clasa. Alteori, să capete curajul de a spune că nu a înțeles o lecție. Pentru Victoria Mitrofan-Crețu, coordonatoarea Centrului Comunitar Generații din București, încrederea începe cu felul în care copiii sunt primiți și ascultați. „Dacă nu se simt respectați, iubiți, cu frica nu se poate face absolut nimic”, explică ea.

Dar ceea ce face acest model diferit este faptul că sprijinul funcționează în ambele sensuri. „Pe de o parte, prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor din medii defavorizate și, pe de altă parte, încercăm să prevenim singurătatea vârstnicilor după pensionare, oferindu-le o oportunitate de îmbătrânire activă prin voluntariat. Prin întâlnirile intergeneraționale, două categorii privite în mod convențional ca fiind defavorizate ajung să fie o resursă unii pentru ceilalți și să își împlinească potențialul”, explică Ioana Petrea, Director Fundraising & Comunicare al Fundației Regale Margareta a României.

Pentru ca relațiile să aibă timp să crească

De trei ani, Zentiva România se numără printre partenerii care susțin Centrul Comunitar Generații din București al Fundației Regale Margareta a României, contribuind la continuitatea unui program în care educația, apropierea dintre generații și participarea activă la viața comunității merg împreună.

„Am întâlnit voluntari seniori care vorbeau despre activitatea lor cu entuziasmul unor adolescenți. M-a impresionat bucuria cu care își împărtășeau experiența și cât de mult însemna pentru ei să poată contribui în continuare. La Generații, copiii găsesc sprijin și oameni care le dau încredere să meargă mai departe, iar seniorii descoperă cât de mult au încă de oferit și de învățat. Susținem de trei ani Centrul Generații din București pentru că știm că încrederea și relațiile care pot influența parcursul unui copil se construiesc în timp. Iar astfel de proiecte au nevoie de parteneri care să le fie alături pe termen lung”, spune Ioana Lucescu, Communication & CSR Manager, Zentiva România.

Dincolo de ultimele meditații

Teodora este acum la liceu, dar întrebările ei continuă să o provoace pe doamna Gabriela să caute răspunsuri și să învețe lucruri noi. Amos este student la Drept, iar domnul John, pe care l-a cunoscut în clasa a V-a, a rămas un om apropiat, dincolo de orele de engleză și partidele de șah.

Sunt relații care au început în jurul unei mese de studiu și au crescut odată cu copiii. Pentru aceștia, înseamnă să aibă alături pe cineva care îi ascultă și îi îndrumă. Pentru seniori, înseamnă bucuria de a ști că experiența și prezența lor contează în viața cuiva. Iar uneori, tocmai această legătură este lucrul cel mai valoros care rămâne după ce tema este gata. În ambele povești, lecțiile au fost doar începutul.

Notă: Acest articol face parte din campania Zentiva #BineleInActiune, o serie de povești despre proiecte în care sprijinul se transformă în schimbări concrete pentru oameni și comunități. Descoperă toate poveștile campaniei în pagina de proiect dedicată pe HotNews.ro.

Articol susținut de Zentiva