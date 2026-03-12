„Uneori, mă gândesc că am fost lăsată în viață să schimb lumea”. Copilul care s-a salvat și oamenii care i-au fost alături

„La cel mult un an am fost aruncată peste un gard de doi metri. Am fost adormită cu alcool în lapte, timp de doi ani.” Începută ca o tragedie, viața Marianei este astăzi un exemplul de forță și speranță. „Uneori, mă gândesc că am fost lăsată în viață să schimb lumea”, spune tânăra, a cărei poveste o puteți citi în ediția de vineri a newsletterului „Partea Bună”.

În fiecare vineri, newsletterul „Partea Bună” prezintă modele pozitive, pune în discuție oportunități și soluții și își propune să creeze o hartă a omeniei în care fiecare dintre noi să își aibă locul său.

„Atunci când un om e într-o situație grea, i-aș spune să se agațe și de cea mai mică speranță, una care poate pare imposibilă. Să se agațe și să tragă de acea speranță până se ridică”, spune tânăra studentă, în timp ce vorbește cu însuflețire și zâmbet despre viitor.

Spre deosebire de mulți dintre cei care apar în reel-uri motivaționale pe rețelele sociale, Mariana vorbește din propria experiență.

Faptul că este astăzi printre noi i se pare de multe ori un miracol. Un miracol și mai mare e că nu doar a supraviețuit, ci că trăiește o viață plină.

Unde a ajuns astăzi și, mai ales, cum a ajuns acolo, cu ajutorul unor oameni, voluntarii „Ajungem Mari”, care i-au fost alături în cele mai grele momente, puteți afla din newsletter-ul „Partea Bună”, la care vă puteți abona mai jos.