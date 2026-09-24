Copilul își mușcă buzele, își smulge pielițele sau își răsucește părul. De ce face așa și cum îl poți opri

Îl vezi la birou încercând să memoreze ceva din manual în timp ce, fără să realizeze ce face, își rupe pielea din jurul unghiei. În mașină, în drum spre școală, își mușcă buza până când locul se înroșește sau sângerează. Seara, în timp ce se uită la un film, răsucește aceeași șuviță de păr în jurul degetului minute în șir.

Îi spui „Lasă buza!”, „Nu mai umbla la degete!”, „Scoate mâna din păr!”. Copilul se oprește, dar peste puțin timp îl surprinzi făcând exact același lucru.

Mușcatul buzelor, ruperea sau ciupirea pielii, rosul unghiilor și smulgerea părului pot intra în categoria comportamentelor repetitive centrate pe corp, cunoscute în literatura de specialitate drept body-focused repetitive behaviors (BFRB), atunci când sunt recurente și problematice. Nu orice gest de acest fel indică vreo tulburare. Uneori, astfel de manifestări apar ocazional și dispar de la sine, alteori, însă, devin suficient de intense încât să producă răni, pierderea părului, suferință sau dificultăți în viața de zi cu zi.

Preocuparea principală a părinților este să găsească răspunul la întrebarea „Cum îl fac să se oprească?”. Însă la fel de important e să afle și motivul pentru care apare acest gest care poate răni copilul. Uneori, poate fi încercarea de a reduce o tensiune, alteori un mod de a face față frustrării sau plictiselii, iar în alte situații există o explicație de natură senzorială. Sau, pur și simplu, e un obicei care s-a automatizat.

Ce poate încerca un copil să regleze prin aceste gesturi?

Un răspuns frecvent este că aceste gesturi au la bază emoții.

Comportamentele repetitive centrate pe corp au fost studiate inclusiv din perspectiva reglării emoționale, deoarece pentru unele persoane gestul poate modifica temporar o stare neplăcută. O analiză a literaturii de specialitate arată că asemenea comportamente au fost asociate cu încercarea de a gestiona diferite stări interne, însă mecanismele sunt complexe și nu susțin ideea că fiecare gest poate fi tradus automat printr-o anumită emoție.

În viața de zi cu zi, diferențele pot fi foarte concrete.

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