Copilul refuză hanorac dimineața, deși afară sunt 10 grade. Îl obligi să îl poarte sau îl lași în pace?

Diminețile și serile sunt deja reci, dar copilul e încă setat pe modul „vacanță” și pe temperaturile de august din Grecia. „Nu-mi iau hanorac, mi-e cald”, îți spune, pregătit să iasă pe ușă îmbrăcat în tricou. Ți-l imaginezi dârdâind în stația de autobuz și cerând seara ceai cu miere, în timp ce strănută și își trage nasul. Cum procedezi? Îl obligi să pună o haină în plus pe el sau îl lași să descopere singur dacă a făcut sau nu alegerea potrivită?

Există câteva aspecte importante pe care trebuie să le iei în considerare: diferența dintre disconfort și pericol, faptul că temperatura nu e resimțită la fel de toată lumea și vârsta copilului. Temperatura indicată de aplicația meteo este doar unul dintre elementele care influențează senzația de frig. Contează și vântul, umezeala, soarele, durata petrecută afară, nivelul de activitate fizică, dar și hainele pe care cel mic le poartă deja. Un copil care merge alert zece minute până la școală, îmbrăcat cu tricou și hanorac, se află într-o situație diferită de unul care așteaptă nemișcat autobuzul o jumătate de oră, chiar dacă termometrul arată pentru amândoi aceeași temperatură.

„Faptul că ți-e frig nu înseamnă că vei răci”

Senzația adultului de confort termic nu este un instrument de măsură pentru copil. Dacă tu ai nevoie de geacă nu înseamnă automat că și lui îi este frig în acel moment. „Nu avem date științifice foarte solide în această privință, dar, din observațiile clinice, unii copii par să simtă frigul mai puțin, probabil pentru că sunt mult mai activi fizic decât adulții. Părinții care se tem că celui mic îi este frig trebuie să știe că, în general, acest lucru nu reprezintă un risc pentru sănătate. Faptul că îți este frig nu înseamnă că vei răci”, explică Harriet Hiscock, medic pediatru la Murdoch Children’s Research Institute.

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