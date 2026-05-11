Coreea de Nord a încasat miliarde de dolari din sprijinul acordat Rusiei, estimează spionajul sud-coreean. Sumă comparabilă cu PIB-ul țării

Kim Jong Un sosind la parada militară de la Beijing, 3 septembrie 2025. Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

Serviciile sud-coreene de informații estimează că Phenianul a câștigat 13 miliarde de dolari, pe parcursul ultimilor trei ani, din furnizarea de asistență militară pentru Rusia în războiul din Ucraina, a relatat luni publicația Nikkei Asia, citată de The Moscow Times.

Dacă se confirmă, suma reprezintă un câștig financiar major pentru Coreea de Nord, care nu publică date statistice în acest sens. Estimările ONU plasează produsul intern brut al țării comuniste la 17,2 miliarde de dolari, în timp ce banca centrală a Coreei de Sud l-a estimat la 25,3 miliarde de dolari.

În schimbul furnizării de arme și trupe, se crede că Phenianul a primit valută, resurse energetice și tehnologii militare critice, ceea ce a ajutat regimul să eludeze sancțiunile internaționale.

Rusia și Coreea de Nord au intensificat relațiile în contextul războiului din Ucraina, iar în 2024 au semnat un tratat de apărare reciprocă, care le obligă să ofere sprijin militar în cazul în care una dintre ele este atacată.

Livrări de peste 7 miliarde de dolari doar în 2025

Institutul pentru strategie de securitate națională, un institut de cercetare din Seul cu finanțare guvernamentală, estimează că Rusia a primit numai în 2025 livrări nord-coreene de artilerie cu rachete, obuze și rachete balistice cu rază scurtă de acțiune evaluate la o sumă cuprinsă între 7 și 13,8 miliarde de dolari.

Se estimează, de asemenea, că Rusia a plătit peste 600 de milioane de dolari pentru desfășurarea de trupe nord-coreene de la sfârșitul anului 2024, din războiul împotriva Ucrainei. Demersul a venit în urma unei incursiuni neașteptate a forțelor ucrainene în Kursk, reginue din sud-vestul Rusiei, în august 2024.

În februarie, un parlamentar sud-coreean care a efectuat o vizită în Ucraina spunea că în zona de luptă încă se mai află circa 10.000 de trupe ale forțelor speciale nord-coreene, 10.000 de ingineri și „sute” de operatori de dronă.

Serviciile sud-coreene de informații estimau că până la jumătatea lunii februarie au fost uciși sau răniți aproximativ 6.000 de soldați nord-coreeni.