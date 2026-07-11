Coreea de Nord a răbufnit după summitul NATO: „O organizație orientată spre război și confruntare”

Coreea de Nord a condamnat sâmbătă Statele Unite și aliații acestora pentru ceea ce a numit consolidarea blocurilor militare și accelerarea procesului de înarmare, în urma summitului NATO de săptămâna aceasta, scrie sâmbătă Reuters.

Phenianul i-a acuzat pe liderii NATO că prezintă exercitarea drepturilor suverane legitime ale Coreei de Nord ca pe o amenințare, a declarat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat difuzat de agenția de presă de stat KCNA.

Alianța și-a demonstrat angajamentul mai ferm față de o confruntare între blocuri prin creșterea cheltuielilor pentru armament și o cooperare militară mai strânsă cu aliații din regiunea Asia-Pacific, a afirmat ministerul.

La summitul NATO de marți din Turcia, oficialii au anunțat achiziții militare și acorduri industriale în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, în contextul în care aliații europeni se confruntă cu presiuni din partea președintelui american Donald Trump de a-și asuma o parte mai mare din povara apărării alianței.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung, rivalul Phenianului, a declarat în marja summitului că speră ca Seulul să-și extindă cooperarea cu aliații NATO în domeniul cercetării și dezvoltării, inclusiv în ceea ce privește tehnologiile de ultimă generație, precum și în producția de sisteme de armament.

Coreea de Nord a afirmat că summitul a demonstrat că NATO este o organizație orientată spre război și confruntare, urmărind ceea ce Phenianul a descris drept interese geopolitice exclusive, în detrimentul păcii și securității în Europa și în regiunea Asia-Pacific.

Phenianul, care susține că presiunea exercitată de Occident pentru ca acesta să renunțe la armele nucleare a încetat definitiv, consideră, în schimb, că eforturile de denuclearizare ar trebui să se concentreze în primul rând asupra a ceea ce a descris drept încercările Coreei de Sud și ale Japoniei de a-și dezvolta propriile arme nucleare sub protecția SUA, precum și asupra ambițiilor nucleare ale membrilor NATO care participă la acordurile de partajare nucleară ale alianței, a precizat ministerul.

Acesta a afirmat că Coreea de Nord își va apăra suveranitatea și interesele de securitate, precum și pacea regională, prin exercitarea responsabilă a drepturilor sale suverane.

KCNA a anunțat vineri că Coreea de Nord a decis să ia măsuri pentru consolidarea forțelor sale nucleare „cantitativ și calitativ”, în contextul în care liderul Kim Jong Un solicită modernizarea armatei.