Coreea de Nord acuză Coreea de Sud de o „provocare deliberată” care riscă să provoace o situație „incontrolabilă”

Un post de pază militar sud-coreean din parcul de pace Imjingak, situat lângă zona demilitarizată (DMZ) care separă cele două Corei, în Paju, pe 14 octombrie 2024. Credit line: JUNG YEON-JE / AFP / Profimedia

Noile tensiuni dintre cele două puteri s-au iscat după ce Coreea de Sud a tras focuri de avertisment asupra soldaților nord-coreeni care i-au trecut pentru scurt timp granița la începutul acestei săptămâni, potrivit The Guardian.

Armata din Seul a declarat că mai mulți soldați nord-coreeni au traversat marți granița în timp ce lucrau în zona demilitarizată (DMZ) puternic minată care separă cele două state. Incursiunea a determinat „armata noastră să tragă focuri de avertisment”, a declarat Statul Major din Seul într-un comunicat, adăugând că „soldații nord-coreeni s-au deplasat apoi spre nord” de graniță.

Phenianul spune însă că incidentul a avut loc în timp ce soldații nord-coreeni lucrau la închiderea definitivă a frontierei care separă peninsula, potrivit presei din Coreea de Nord.

Generalul-locotenent Ko Jong Chol a calificat evenimentul drept „o provocare premeditată și deliberată” și spune că armata din Seul a folosit o mitralieră pentru a trage mai mult de 10 focuri de avertisment în direcția trupelor nord-coreene.

„Este un semnal foarte grav care va duce inevitabil la o situație incontrolabilă în zona de frontieră sudică, unde un număr mare de forțe militare se află în confruntare”, a declarat Ko, citat de agenția de știri Korean Central News Agency.

Ultima confruntare la frontieră între Phenian și Seul a avut loc la începutul lunii aprilie, când armata sud-coreeană a tras focuri de avertisment după ce aproximativ 10 soldați nord-coreeni au trecut temporar frontiera.

Armata nord-coreeană a anunțat în octombrie anul trecut că va închide complet frontiera sudică, afirmând că a trimis un mesaj forțelor americane pentru a „preveni orice eroare de judecată și conflict accidental”. La scurt timp după aceea, a aruncat în aer porțiuni din drumurile și căile ferate neutilizate, dar profund simbolice, care leagă nordul de sud.

De asemenea, Ko Jong Chol a avertizat că armata nord-coreeană va riposta împotriva oricărei interferențe cu eforturile sale de a închide definitiv granița.

La începutul acestei săptămâni, liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a cerut „extinderea rapidă” a capacității nucleare a Coreei de Nord. El a invocat exercițiile militare în curs dintre SUA și Coreea de Sud, care, potrivit lui, ar putea „declanșa un război”.