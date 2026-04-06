Coreea de Nord se distanțează tot mai mult de prietenii săi iranieni, iar motivul are legătură cu Trump

Coreea de Nord pare să se distanțeze de vechiul său partener său Iran, și să-și gestioneze cu atenție mesajele publice pentru a-și păstra șansa unei noi relații cu SUA după războiul din Orientul Mijlociu, au spus luni parlamentari sud-coreeni care au primit informații de la agenția secretă a țării, potrivit Reuters.

Serviciul Național de Informații (NIS) a explicat că Phenianul nu a trimis până acum armament sau provizii către Iran de la începutul conflictului, pe 28 februarie, și nu a transmis condoleanțe publice la moartea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, care a fost ucis în urma unor atacuri aeriene, a spus parlamentarul Park Sun-won, care a participat la o ședință cu ușile închise organizată de NIS.

Coreea de Nord nu a trimis niciun mesaj de felicitare atunci când fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost ales noul lider suprem, a spus Park.

Deși China și Rusia au transmis frecvent declarații cu privire la conflict, Ministerul de Externe al Coreei de Nord a emis până acum doar două comunicate moderate, în concordanță, a spus NIS, cu tendința recentă a Coreei de Nord de a evita criticile directe la adresa președintelui american Donald Trump.

NIS a evaluat că această reținere este o pregătire pentru a-și asigura un nou spațiu diplomatic după summitul care urmează să aibă loc în mai între președintele chinez Xi Jinping și Trump, a spus parlamentarul.

Coreea de Nord se confrunta, de asemenea, cu presiuni economice semnificative legate de criza din Orientul Mijlociu, cu întreruperi în aprovizionarea cu bunuri industriale, creșterea prețurilor și o rată de schimb în creștere, le-a spus NIS parlamentarilor sud-coreeni.

Coreea de Nord încearcă, de asemenea, să-și asigure furnizări de petrol din Rusia.

La cel de-al nouălea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, desfășurat la sfârșitul lunii februarie, Kim a lăsat o portiță deschisă pentru negocieri cu Washingtonul, afirmând că nu există niciun motiv pentru care cele două țări „să nu se înțeleagă bine”, dacă SUA ar recunoaște statutul de stat nuclear al Coreei de Nord și ar renunța la politica ostilă.

NIS consideră că Kim a făcut aceste declarații în nume propriu ca un semnal deliberat, menit să mențină relațiile cu Trump la un nivel bun și să poziționeze Phenianul pentru un nou capitol diplomatic odată ce conflictul din Orientul Mijlociu se va calma, a mai spus Park.