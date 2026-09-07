Coreea de Nord şi Rusia au inaugurat primul lor pod rutier. „Un nou simbol al prieteniei”

Coreea de Nord şi Rusia au inaugurat luni primul lor pod rutier, într-o demonstraţie de prietenie atent regizată, o structură care traversează râul Tumen şi pe care ambele părţi o prezintă ca o etapă importantă în aprofundarea parteneriatului lor strategic, relatează Reuters.

Primele camioane împodobite cu steaguri au traversat podul cu două benzi, lung de 1 kilometru, în timp ce premierul rus Mihail Mişustin şi premierul nord-coreean Pak Thae Song s-au conectat prin videoconferinţă pentru a se adresa muncitorilor şi oficialilor guvernamentali din ambele ţări, citează News.ro.

Construcţia noului pod, care a făcut obiectul discuţiilor timp de ani de zile, a început în aprilie anul trecut, după ce proiectul a fost convenit în timpul unei vizite a preşedintelui Vladimir Putin în Coreea de Nord, în 2024.

Existau deja legături aeriene şi feroviare directe între Moscova şi Phenian, dar până luni nu exista o legătură rutieră adecvată.

În schimb, încă din 1959 şi în baza unui acord special, pe podul feroviar din apropiere – care a fost timp de decenii singurul punct de trecere a frontierei – fuseseră aşezate scânduri pentru a permite trecerea vehiculelor peste graniţa dintre cele două ţări.

„Sunt convins că extinderea infrastructurii de transport transfrontalier va oferi un impuls puternic pentru dezvoltarea în continuare a cooperării comerciale, economice, ştiinţifice, tehnologice şi culturale”, a declarat Mişustin, care a afirmat că relaţiile dintre Moscova şi Phenian se află „la un nivel fără precedent” şi a calificat deschiderea podului drept „un eveniment cu adevărat istoric”.

Construcţia podului nu a fost doar un proiect de inginerie, a spus el, ci „un nou simbol al prieteniei”.

❗️ Russia and North Korea have finally built bridges — literally



The two countries have opened their first-ever road bridge across the Tumen River. Russian Prime Minister Mikhail Mishustin and North Korean Premier Pak Thae Song inaugurated it by video link, after which vehicle… pic.twitter.com/qv2mtbexj0 — NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2026

Mişustin a afirmat că până la 300 de vehicule vor putea traversa podul în fiecare zi şi că acesta va fi conectat la reţeaua rutieră federală a Rusiei, având acces facil la coridorul de transport care se întinde din oraşul Vladivostok, din Extremul Orient, până la Sankt Petersburg.

Camioanele vor începe să utilizeze podul imediat pentru transportul de mărfuri, a precizat guvernul rus. La sfârşitul acestui an, podul va fi pe deplin operaţional şi va putea fi folosit şi pentru traficul de pasageri.

Podul a fost construit în apropierea unui „Pod al Prieteniei” existent, un pod feroviar dat în folosinţă în 1959, după Războiul din Coreea. În mod simbolic, noul pod poartă numele lui Iakov Novicenko, un soldat al Armatei Roşii căruia Phenianul îi atribuie meritul de a fi protejat viaţa primului lider al Coreei de Nord, Kim Ir Sen, în 1946, prin interceptarea unei grenade aruncate asupra lui şi a altor persoane.

Relaţiile dintre cele două ţări s-au consolidat de la începutul războiului din Ucraina, în 2022, Phenianul trimiţând mii de soldaţi în regiunea rusă Kursk pentru a ajuta la respingerea unei incursiuni ucrainene în 2024 în acea zonă. Mişustin a făcut referire la acest lucru în discursul său de luni, menţionând „eroii coreeni care, chiar recent, au luptat umăr la umăr cu soldaţii noştri şi au apărat teritoriul rus”.