Coreea de Sud dezvăluie o estimare rară despre arsenalul nuclear al Coreei de Nord și îl contrazice pe Trump

Coreea de Sud estimează că Coreea de Nord deține până la 120 de focoase nucleare, a declarat joi ministrul apărării, o cifră semnificativ mai mare decât cea avansată recent de președintele american Donald Trump, relatează Reuters.

Ministrul Apărării din Coreea de Sud, Ahn Gyu-back, le-a spus parlamentarilor că, în general, se consideră că Coreea de Nord are între 80 și 120 de focoase.

„De obicei, estimăm că numărul se situează între 80 și 120, dar este destul de dificil să stabilim un număr exact”, a declarat Ahn în fața unei comisii parlamentare.

Ulterior, Ahn a precizat că cifra provine din estimările unor organizații private de cercetare, adăugând că armata sud-coreeană nu poate confirma oficial aceste cifre.

Trump spusese miercuri, la Casa Albă, în timpul unei discuții despre liderul nord-coreean Kim Jong Un și planurile sale de a se întâlni cu el anul acesta, că Kim deține 57 de „arme nucleare foarte puternice”.

Întrebat despre declarația lui Trump, Ahn a spus: „Cifrele par oarecum diferite”.

Coreea de Sud a evitat în mod tradițional să dezvăluie public estimări detaliate privind stocul nuclear al Coreei de Nord și nu recunoaște oficial Phenianul ca stat cu arme nucleare, în conformitate cu politica sa de lungă durată de susținere a denuclearizării.

Ahn a reiterat această poziție când a fost întrebat dacă guvernul recunoaște Coreea de Nord ca stat dotat cu arme nucleare. De asemenea, el a refuzat să comenteze dacă referirea lui Trump la cele 57 de focoase echivalează cu o recunoaștere din partea SUA a statutului nuclear al Coreei de Nord.