Coreea de Sud mută sute de instituții din capitala Seul. Clădiri noi pentru Parlament și Președinție. Care este scopul

Guvernul din Coreea de Sud a anunțat joi că va înființa un birou prezidențial în orașul administrativ Sejong până în august 2029 și va muta încă aproximativ 350 de instituții publice din regiunea metropolitană Seul, ca parte a eforturilor de a reduce dominanța capitalei, transmite Reuters.

Mutările urmează să înceapă în 2027, iar guvernul intenționează, de asemenea, să finalizeze o nouă clădire a Adunării Naționale în Sejong până în 2033.

Prim-ministrul Han Seong-sook a declarat că aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă menită să combată concentrarea populației, a capitalului, a întreprinderilor și a infrastructurii în regiunea capitalei, în timp ce alte părți ale țării se confruntă cu declinul demografic.

Guvernul va începe mutarea agențiilor administrației centrale la Sejong în prima jumătate a anului 2027, acordând prioritate instituțiilor cu cea mai mare amploare sau cu cel mai mare impact al relocării, potrivit unui comunicat al guvernului.

Acesta va încerca să modifice legea care reglementează dezvoltarea orașului Sejong pentru a permite relocarea ministerelor excluse în prezent de la astfel de mutări, inclusiv Ministerul Justiției și Ministerul Egalității de Gen.

Parchetul și Agenția Națională de Poliție se vor muta după finalizarea noilor sedii, a precizat guvernul.

Planul ar marca a doua rundă majoră de relocări din sectorul public, după ce 43 de agenții ale administrației centrale s-au mutat la Sejong între 2012 și 2021, se mai arată în comunicat.

În altă ordine de idei, guvernul a anunțat că va desființa sau restructura 109 instituții publice prin consolidarea competențelor care se suprapun și prin fuziunea organismelor mai mici, inclusiv prin unificarea celor cinci producători de energie electrică de stat și a celor patru autorități portuare ale țării.

Orașul Sejong a fost înființat în 2012 pentru a reduce aglomerația din Seul și găzduiește deja numeroase ministere, deși sediul președinției a rămas în capitală.