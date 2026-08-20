Coreea de Sud va testa ruta arctică spre Europa pentru că e mai rapidă, dar Occidentul are o problemă cu asta

Coreea de Sud va trimite sâmbătă o navă de transport de containere cu destinația Europa, care va traversa zona arctică, pentru a testa dacă ruta deschisă de topirea gheții marine poate fi viabilă din punct de vedere comercial, însă Seulul riscă tensiuni pe relația cu aliații occidentali, întrucât călătoria necesită cooperarea Rusiei, transmite Reuters.

Dacă va avea succes, această călătorie ar fi prima de acest gen efectuată de Coreea de Sud către Europa prin Arctica, plasând-o – alături de China și Rusia – printre puținele țări ale căror companii de transport maritim au testat sau au operat servicii de transport de marfă pe această rută.

Plecând spre nord din portul Busan, nava „PanStar Acro” va face escală la Felixstowe în Marea Britanie, la Rotterdam în Țările de Jos și la Gdansk în Polonia, înainte de a se întoarce într-o călătorie care se estimează că va dura între 40 și 45 de zile, a afirmat operatorul acesteia, PanStar.

„În jurul lunii septembrie, când se va desfășura în principal această călătorie, gheața marină din Arctica se află la cel mai scăzut nivel al anului, ceea ce face posibilă o navigație mai sigură”, a declarat un reprezentant al grupului sub condiția anonimatului.

Occidentalii sunt nemulțumiți: „Noi vrem să izolăm Rusia”

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a făcut din transportul maritim în Arctica o prioritate, oficialii afirmând că acesta ar putea contribui la transformarea portului Busan, din sud-estul țării, într-un nod maritim global și la folosirea Arcticii ca rută comercială regulată până în 2030.

Diplomații occidentali sunt însă nemulțumiți de acest plan, deoarece acesta a impus Seulului să se consulte cu Rusia și să solicite permise pentru călătoria navei.

„Vrem să izolăm Rusia, nu vrem să avem legături cu Rusia”, a declarat un diplomat european, făcând referire la războiul Rusiei din Ucraina și adăugând că aceste îngrijorări au fost exprimate oficialilor sud-coreeni.

Experții în transportul maritim arctic au mai afirmat că Coreea de Sud ar putea risca să încalce sancțiunile dacă nava ar solicita ajutorul Rusiei pentru a face față problemelor întâmpinate pe traseu, cum ar fi blocarea în gheață.

Ministerul Oceanelor din Coreea de Sud și Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei nu au răspuns solicitărilor de declarații ale Reuters.

Tot mai multe nave folosesc Ruta Maritimă de Nord

Topirea mai rapidă a gheții marine arctice, atribuită încălzirii globale, a făcut ca în această vară să fie mai fezabilă încercarea de a parcurge așa-numita Rută Maritimă de Nord (NSR).

Pe măsură ce traficul pe această rută crește, fundația norvegiană de monitorizare, Centrul pentru Logistică din Extremul Nord, a declarat că 88 de nave au efectuat 103 treceri prin NSR anul trecut, în creștere față de 97 în 2024 și 43 în 2022, provenind în principal din țări precum Rusia și China.

Ministerul Oceanelor din Coreea de Sud a afirmat că ruta arctică ar putea scurta durata de navigație cu până la 35% față de ruta tradițională prin Canalul Suez și ar necesita mai puțin combustibil.

Există totuși și limitări

Totuși, fezabilitatea comercială ar putea fi mai greu de evaluat.

Costurile unitare de transport pe ruta arctică sunt majorate de factori precum limitele de dimensiune ale navelor și costurile de asigurare, a afirmat fostul ofițer de marină Hyewon Choi într-un studiu publicat anul trecut în revista „Ocean Policy Research”.

„Nu putem folosi NSR pe tot parcursul anului”, a declarat el pentru Reuters, adăugând că ruta este navigabilă de către navele container doar în cele trei luni de vară, când gheața se topește.

PanStar, selectată în cadrul unei licitații susținute de guvern pentru călătoria-pilot, a achiziționat o navă de containere de 2.700 TEU de la HMM, pe care a modificat-o pentru navigația polară, cu un echipaj format din 20 de coreeni și indonezieni.

Compania a declarat pentru Reuters că urmărește să transporte cel puțin 1.300 TEU de mărfuri, precum piese auto, produse alimentare și cosmetice, alături de transporturi din China și Japonia, clienții din această din urmă țară manifestându-și deja interesul.

China deja încearcă să profite de ruta arctică

China încearcă deja să-și asigure avantajul pionieratului pe această rută, ceea ce face ca o călătorie sud-coreeană să devină și mai urgentă, a afirmat reprezentantul PanStar.

„Coreea trebuie să înceapă să acumuleze experiență operațională și date de care nu a dispus până acum, dacă se dorește ca obiectivul național de a avea un serviciu comercial regulat până în 2030 să fie realizabil”, a adăugat

Compania chineză de transport maritim Sea Legend Shipping intenționează să lanseze primul serviciu regulat de transport de containere către Europa prin NSR, a afirmat operatorul rus al rutei.

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