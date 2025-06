Corespondență de la Haga: Nicușor Dan, discuție cu premierul britanic, la summitul NATO. Mesajul președintelui și cum arată programul de azi

Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul britanic Keir Starmer despre colaborarea din România și Marea Britanie în domeniiile securității și apărării, într-o întrevedere bilaterală avută cu mai puțin de o oră de începerea summitului NATO de la Haga.

Potrivit unui mesaj postat pe X, președintele român a insistat pe o coordonare mai strânsă între cele două țări privind amenințările hibride și cibernetice

„O discuție plăcută cu premierul Keir Starme în marja #NATOSummit. Am discutat despre relația strânsă dintre România și Marea Britanie ca Parteneri Strategici și Aliați. Vom continua cooperarea noastră puternică în domeniul securității și apărării, împreună cu o coordonare strânsă privind amenințările hibride și cibernetice, cu un accent deosebit pe regiunea Mării Negre”, a declarat Nicușor Dan.

A pleasure to meet Prime Minister @Keir_Starmer on the margins of the #NATOSummit. We discussed the close relationship between Romania and the UK as Strategic Partners and Allies. We will continue our strong security & defence cooperation, along with a close coordination on… pic.twitter.com/Y9AyKAVE1Y