Corveta cumpărată din Turcia, oficial în serviciul Forțelor Navale: Ce sisteme de armament spune MApN că va mai cumpăra pentru navă în acest an

Forțele Navale Române au prleuat oficial coomanda corvetei „Contraamiral August Roman” – 261, nava din clasa Hisar construită în Turcia și cumpărată de România înainte ca aceasta să intre în serviciul marinei turce. Corveta 261 Caam. Roman este prima navă nouă de mari dimensiuni care intră în dotarea forțelor române în ultimii mai bine de 30 de ani.

La șantierul naval din Istanbul, Turcia, Corveta „Contraamiral August Roman” – 261 a primit sâmbătă oficial pavilionul românesc. Odată cu primirea pavilionului de către comandantul navei, corveta a intrat în serviciul Forțelor Navale Române.

Odată cu comisionarea corvetei de către România, și forțele turcești au comisionat nava soră TCG Koçhisar, a doua navă din clasa Hisar construită.

Corveta „Contraamiral August Roman” – 261 este o navă de patrulare din clasa Hisar, prima din această clasă care a fost construită de Turcia. Ea are la bord un echipaj format din 85 de militari și este comandată de locotenent-comandorul Sorin Huruială.

Nava a intrat în componența Divizionului 50 Corvete, structură subordonată Comandamentului Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”.

„Corveta „Contraamiral August Roman” – 261 este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni, de la supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare-salvare pe mare, până la lupta la suprafață, antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter”, anunță MApN.

Nava are acum doar un tun la bord, dar va primi noi sisteme de armament anunță MApN

Corveta ușoară din Turcia a fost cumpărată de MApN pentru Forțele Navale Române în decembrie 2025, pentru 223 milioane de euro.

Nava are, în configurația actuală, un tun cu calibrul de 76 de milimetri, două mitraliere cu calibrul de 12,7 milimetri, radar de control al focului cu senzor electro-optic integrat, sisteme de război electronic, sonar de chilă și sistem integrat de comunicații-echipamente bazate pe tehnologii de ultimă generație, susține MApN.

MInisterul mențioonează că „valoarea totală pentru realizarea capabilității operaționale este de aproximativ 265 de milioane de euro, fără TVA” și că, practic, din diferența de bani va achiziționa restul de sisteme de luptă ce deoocamdată lipsesc de pe nava preluată sâmbătă din Turcia.

„În acest sens, pentru a doua jumătate a anului 2026, este planificată o nouă procedură de achiziție, în valoare de circa 42 de milioane de euro, pentru capabilități și sisteme de luptă suplimentare (sisteme de lansare a rachetelor antiaeriene VLS – Vertical Launching System, sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată CIWS – Close-In Weapon System, calibrul 35 de milimetri, sistem de lansare racheto-torpile și sistem de căutare și urmărire în infraroșu)”, detaliază MApN.

De asemenea, Armata mai spune că prin programul SAFE (Security Action for Europe), „este planificată achiziția sistemului de lansare a rachetelor NSM (Naval Strike Missile), care va fi instalat și integrat la bord”. Mai exact, în cadrul SAFE, Rooomânia are semnat un contract de 207 milioane de euro cu Kongsberg pentru 7 sisteme și 48 de rachete anti-navă Naval Strike Missile care să fie instalate la bordul navelor din dotarea Forțelor Navale.

Nava pe care România a cumpărat-o este prima navă de patrulare maritimă din clasa Hisar. Nava a primit inițial numele TCG Akhisar și numărul de bord P-1220. Ea a fost lansată la apă în 2023, iar în decembrie 2024 a fost comisionată de Forțele Navale din Turcia, dar nu a devenit niciodată pe dpelin operațională în cadrul marinei turcești.

Nava are o lungime de 99,5 metri, un deplasament de 2.300 de tone, un echipaj de 104 marinari și un sistem de propulsie combinat diesel-electric.

Nava atinge o viteză maximă de 24 de noduri (45 km/h) și are o rază operațională de 8.300 de kilometri și o anduranță de 21 de zile pe mare.