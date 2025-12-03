FOTO Corvetă ușoară, cumpărată din Turcia pentru Forțele Navale. Armata a semnat contractul / Cât costă și ce sisteme de armament are la bord

Corveta ușoară din clasa Hisar pe care o cumpără România din Turcia / Sursă: Harun Ozalp / AFP / Profimedia

România a cumpărat pentru Forțele Navale o navă de tip corvetă ușoară din Turcia aproape nouă, intrată în serviciul forțelor turce la finalul anului 2024. Contractul de aproape 223 milioane de euro a fost semnat miercuri, însă nava care va intra în dotarea Marinei va mai primi și alte sisteme care vor costa suplimentar.

Contractul a fost semnat de MApN miercuri, 3 decembrie. Prețul total de achiziție, conform contractului, este de 223 mil. euro fără TVA și acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic.

„Intrarea unei noi nave în serviciul Forțelor Navale este un pas concret, un pas care întărește capacitatea noastră de apărare la Marea Neagră. Nu vorbim doar despre tehnică militară, ci despre siguranța României și despre respectul față de militarii noștri care au nevoie cele mai bune condiții pentru a-și desfășura misiunile”, a afirmat Radu Miruță, ministrul interimar al apărarii naționale.

De ce iau Forțele Navale corveta ușoară din Turcia

Anterior, MApN argumenta că achiziția navei vine să răspundă unei nevoi stringente a României – aceea de a avea o navă nouă și modernă în Marea Neagră pentru a proteja interesele economice precum noua platformă Neptun Deep ce ar urma să fie operațională din 2027.

Reprezentanții MAPN, într-o discuție cu jurnaliștii acreditați la minister, detaliau că pe lângă costul navei propriu-zise și pachetul conex, alte circa 40 de milioane de euro vor mai fi cheltuite pentru a dota nava cu sisteme de rachete anti-navă Naval Strike Missile (NSM), o integrare care ar urma să aibă loc într-un șantier naval din țară.

„Timpul de livrare este extrem de scurt: aproape 6 luni, în configurația actuală. Urmează dotarea navei cu sistemele de luptă solicitate de Forțele Navale, într-un șantier din România”, susținea MApN.

Nava pe care România o cumpără acum este prima navă de patrulare maritimă din clasa Hisar. Nava cu numele TCG Akhisar și numărul de bord P-1220 a fost lansată la apă în 2023, iar în decembrie 2024 a intrat în dotarea Forțelor Navale din Turcia.

Nava are o lungime de 99,5 metri, un deplasament de 2.300 de tone, un echipaj de 104 marinari și un sistem de propulsie combinat diesel-electric.

Nava atinge o viteză maximă de 24 de noduri (45 km/h) și are o rază operațională de 8.300 de kilometri și o anduranță de 21 de zile pe mare.

Cu ce dotări vine corveta ușoară din clasa Hisar

Într-un interviu pentru HotNews, viceamiralul Mihai Panait, șeful Forțelor Navale, confirma faptul că nava va fi dotată și cu sisteme de rachete antiaeriene. Mai exact este vorba de rachete antiaeriene Evolved Sea Sparrow (ESSM), însă despre aceste sisteme nu s-au dat detalii privind costurile sau orizontul de integrare pe navă.

În același interviu, șeful Forțelor Navale explica de ce România va cumpăra o singură navă deja construită în Turcia în loc să cumpere mai multe nave produse în țară și spunea că achiziția navei turcești va fi singulară, ne mai fiind urmărite alte astfel de nave.

„Luăm această navă pentru că este o oportunitate deosebită, pentru că această navă este construită, e dotată cu toate sistemele de luptă, aduce o nouă dezvoltare în cadrul Forțelor Navale Române pe termen scurt și această capabilitate o să o avem în măsură să acționeze chiar din perioada următoare”, explica viceamiralul Panait.

El sublinia că această corvetă ușoară „o aducem în cadrul divizionului de corvete, dar este separată de planul pentru patru corvete europene și cele două nave de patrulare”.

„Toate echipamentele care sunt și pe această corvetă sunt interoperabile NATO, inclusiv mașina de propulsie, turbinele sau motoarele, ele sunt producție germană. Echipamentele de comunicații sunt producție Marea Britanie. Toate sistemele de luptă, de artilerie, sunt producție NATO, așa cum ne dorim să le avem și așa cum avem o parte din aceste echipamente”, explica șeful Marinei.

Rachete NSM și ESSM instalate apoi în România

Ulterior cumpărării navei, în România, corveta ușoară va fi dotată cu sisteme de rachete occidentale.

Pe lângă sistemul de rachete Naval Strike Missile (NSM) anti-navă, șeful Marinei a detaliat pentru HotNews că pe navă va fi instalat și un sistem antiaerian cu rachete de la Raytheon. Mai exact, cu sisteme Evolved Sea Sparrow (ESSM) – RIM-162 ESSM cu o rază de acțiune de până la 50 de kilometri.

„Vor fi pe această corvetă ușoară, da. Le vom instala noi”, spune șeful Forțelor Navale.

Vom mai cumpăra ulterior și alte nave din această clasă, după această primă achiziție?

„Deocamdată este doar această navă”, răspunde viceamiralul care a făcut referire la un plan mai ambițios al marinei de a cumpăra două nave de patrulare construite în țară, patru corvete europene, și câte trei fregate noi produse tot în România.

Machetă a corvetei clasa Hisar P1220 / Sursă foto: Facebook – TÜRK DENİZ KUVVETLERİ Machetă a corvetei clasa Hisar P1220 / Sursă foto: Facebook – TÜRK DENİZ KUVVETLERİ Machetă a corvetei clasa Hisar P1220 / Sursă foto: Facebook – TÜRK DENİZ KUVVETLERİ Machetă a corvetei clasa Hisar P1220 / Sursă foto: Facebook – TÜRK DENİZ KUVVETLERİ Machetă a corvetei clasa Hisar P1220 / Sursă foto: Facebook – TÜRK DENİZ KUVVETLERİ Machetă a corvetei clasa Hisar P1220 / Sursă foto: Facebook – TÜRK DENİZ KUVVETLERİ Machetă a corvetei clasa Hisar P1220 / Sursă foto: Facebook – TÜRK DENİZ KUVVETLERİ

Va avea la bord un sistem Bayraktar

El detalia și cu ce sisteme vine deja la bord nava din clasa Hisar.

„Are la bord un sistem fără pilot, un sistem Bayraktar navalizat. Este un alt instrument important. Acest Bayraktar se poate conecta cu sistemele pe care Forțele Terestre Române deja le-au achiziționat. El este integrat pe nava, poate fi utilizat și de pe navă și din cadrul structurilor pe care le dezvoltăm, așa cum coordonăm și celelalte sisteme fără pilot pe care le avem în Forțele Navale Române sau care urmează să între în dotare”, explică viceamiralul Panait.

„Rachetotorpilele, de exemplu, sunt sisteme deosebit de importante de luptă împotriva submarinelor. O parte dintre aceste sisteme sunt în Turcia, o parte din echipamente sunt turcești, este adevărat, dar sunt interoperabile”, spune Panait.

Pe lângă armele antisubmarin care sunt de producție Turcia, nava vine și cu un tun principal MKE 76/62 mm, precum și un tun antiaerian Aselsan GOKDENIZ calibru 35 mm, ambele turcești.