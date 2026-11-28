Florin Maxim, antrenorul echipei Corvinul Hunedoara, a vorbit după victoria obținută în fața celor de la Farul Constanța, scor 2-1, în etapa a 17-a din SuperLiga.

Oaspeții au deschis scorul prin Grigoryan (‘55), însă gazdele au întors rezultatul prin „dubla” lui Pîrvulescu (‘65 și ‘74). În urma acestui meci, Corvinul a urcat pe locul 6, cu 28 de puncte, în timp ce Farul a rămas provizoriu pe locul 7, cu 24 de puncte. Poate fi depășită de FCSB (22 de puncte, duel cu Csikszereda).

„A venit acea greșeală, părea că m-a destabilizat și pe mine, dar am avut încredere. Am câștigat și datorită maturității. După primirea golului, am fost mai uniți, restul colegilor au sărit să-l ajute pe Manolache.

Mă bucur și pentru Pîrvulescu, care a marcat de două. Frânculescu a făcut iar un meci foarte bun. Și Codruț (n.r. – Sandu, rezervă în ultima lună) a avut momentele sale. Așa e în fotbal, Codruț știe asta. Ambele goluri au fost frumoase, are aceasta calitate de a destabiliza apărătorii. Mă bucur pentru realizările lui, are nevoie, de când a venit la Corvinul a ajutat echipa”, a spus Maxim, potrivit digisport.ro.

Florin Maxim: „Băieții își văd doar de fotbal și asta se vede în rezultate”

Tehnicianul a subliniat efortul suplimentar depus de echipă din cauza meciurilor disputate departe de casă, la Arad și la Petroșani.

„Știm sigur că ar fi fost mai mulți oameni dacă jucam la Hunedoara, precum cei minunați care ne-au susținut peste tot. Nu știm unde eram, dar cum am spus-o, dacă ne aflăm pe acest loc merităm, am luptat. E greu, condițiile sunt mai dificile, dar ne-am adaptat.

Sunt deplasări, e puțin obositor pentru că noi ne deplasăm mereu, dar trecem peste când avem rezultate bune. Cum am mai spus-o, nici în oraș nu sunt tentații ca să pierdem timp. Băieții își văd doar de fotbal și asta se vede în rezultate”.

Florin Maxim a transmis că principalul obiectiv este menținerea în primele șase poziții până la finalul sezonului regulat: „Vor fi astfel de meciuri, vremea se schimbă, terenurile vor deveni din în ce mai grele, dar acum suntem pe loc de play-off și campionatul nu se oprește. Vom face tot ce se poate pentru a rămâne aici”.