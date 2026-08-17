Coșmar trăit de o familie de români în Italia. Și-au dat seama că fiul lor a murit abia când au oprit mașina pentru o pauză

Un tânăr de 31 de ani a fost găsit mort ieri dimineață de părinții săi în mașină, în timpul unei călătorii din România spre Franța.

Descoperirea a avut loc într-o zonă de servicii din apropierea localității italiene Voghera (Pavia).

Tânărul de 31 de ani suferea de probleme cardiace și călătorea cu butelii de oxigen, scrie publicația italiană FanPage.it.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, părinții ar fi constatat decesul fiului lor abia după ce au ajuns la o stație de servicii situată pe tronsonul din provincia Pavia al autostrăzii A21 care leagă Torino de Piacenza.

Credeau că băiatul lor doarme

Tatăl, care conducea, și mama, aflată pe scaunul din dreapta, erau convinși că fiul lor, așezat pe bancheta din spate, dormea, obosit de lunga călătorie pe care o parcurgeau. Când s-au oprit pentru o pauză și l-au strigat să coboare, tânărul de 31 de ani nu a răspuns și nici nu s-a mișcat deloc. Neavând niciun semn de viață, părinții s-au îngrijorat și au chemat imediat serviciile de urgență. Cu toate acestea, odată ajunși la fața locului, paramedicii nu au putut face altceva decât să constate decesul tânărului, survenit în somn din cauza unor probleme cardiace. La fața locului s-au prezentat și forțele de ordine, precum și poliția rutieră.

Avea probleme cardiace

Tânărul suferea de obezitate și de probleme cardiace de mai mulți ani și, din acest motiv, călătorea mereu cu buteliile de oxigen, care au fost găsite, de altfel, în mașină. Familia, după o perioadă de vacanță în țara de origine, se întorcea în Franța, unde locuia de mult timp tocmai pentru a-i permite băiatului să beneficieze de îngrijiri medicale de specialitate, necesare din cauza problemelor sale de sănătate, mai scrie publicația italiană.