Costul mai puțin discutat al războiului dus de SUA în Iran care i-a făcut pe americani vulnerabili în fața Rusiei și Chinei

Donald Trump, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă din Washington, D.C., pe 6 aprilie 2026. FOTO: Li Rui / Xinhua News / Profimedia

Izbucnirea războiului din Iran a făcut ca SUA să mute resurse din Europa și Asia în Orientul Mijlociu și a generat un cost uriaș de armament care va lua ani până să fie refăcut, relatează New York Times.

SUA au utilizat în timpul războiului peste 1.200 de rachete interceptoare Patriot, la un cost de peste 4 milioane de dolari pe bucată, precum și peste 1.000 de rachete terestre de tip Precision Strike și ATACMS, ceea ce a dus la o scădere îngrijorătoare a stocurilor. Cel puțin asta arată estimările interne ale Departamentului Apărării și ale unor oficiali din Congres citați de New York Times.

Departamentul Apărării nu a dezvăluit cât armament a folosit în cele 38 de zile de război, înainte ca armistițiul să intre în vigoare. În public, a transmis doar că a lovit peste 13.000 de ținte, însă oficialii susțin că acest bilanț ascunde numărul imens de bombe și rachete utilizate, întrucât avioanele de luptă, avioanele de atac și artileria lovesc de obicei țintele de mari dimensiuni de mai multe ori.

De asemenea, Casa Albă a refuzat să estimeze costul conflictului până în prezent, dar două grupuri independente afirmă că cheltuielile sunt uluitoare: între 28 și 35 de miliarde de dolari, adică puțin sub 1 miliard de dolari pe zi.

Efectele războiului din Iran

Ziarul american New York Times subliniază că acest conflict din Orientul Mijlociu a scos în evidență și dependența excesivă a SUA de rachete și muniții extrem de costisitoare, în special de rachetele de interceptare pentru apărarea aeriană, precum și îngrijorările cu privire la capacitatea industriei de apărare de a dezvolta arme mai ieftine, în special drone de atac, într-un ritm mult mai rapid.

Acest consum uriaș de armament a forțat SUA să trimită de urgență rachete și alte echipamente militare în Orientul Mijlociu, care în mod normal erau staționate la comandamentele din Asia și Europa.

Decizia a creat o vulnerabilitate pentru SUA întrucât comandamente regionale sunt acum mai puțin pregătite să facă față unor potențiali adversari precum Rusia și China.

De la începutul războiului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie, SUA au consumat aproximativ 1.100 dintre rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune, construite special pentru un scenariu în care SUA intră în război cu China. 1.100 reprezintă și numărul aproximativ de asemenea rachete pe care SUA le mai are în întregul său stoc.

În Europa, războiul a dus la epuizarea stocurilor de sisteme de armament esențiale pentru apărarea flancului estic al NATO împotriva agresiunii ruse, potrivit informațiilor Pentagonului analizate de New York Times.

O problemă descrisă ca fiind gravă a fost pierderea dronelor de supraveghere și de atac. Cerințele impuse de războiul cu Iranul au limitat desfășurarea de exerciții militare. Potrivit oficialilor militari, acest lucru afectează capacitatea de descurajare a unor potențiale atacuri rusești.

Întrebat despre aceste deficiențe, generalul Alexus G. Grynkewich, șeful Comandamentului European al SUA, a declarat: „Soldații noștri sunt mândri de sprijinul pe care l-am acordat USCENTCOM în sprijinul operațiunilor istorice ale președintelui Trump împotriva Iranului.”

Îngrijorare este și în Asia de unde SUA a trebuit să mute portavioane, soldați și sisteme de apărare aeriană către Orientul Mijlociu.

În regiunea Pacificului capacitatea defensivă americană era deja afectată înainte de războiul din Iran. Nave de război și aeronave au fost mutate în Orientul Mijlociu, după izbucnirea războiului dintre Israel și Gaza în octombrie 2023 și după ce forțele miliției Houthi din Yemen au început să atace nave în Marea Roșie.

„Refacerea rezervelor poate dura ani”

Oficialii americani sunt cel mai îngrijorați de rezervele de armament. Într-o declarație pentru New York Times, senatorul Jack Reed, liderul democraților din Comisia pentru Forțele Armate, a precizat că „la ritmul actual de producție, refacerea rezervelor poate dura ani”.

Mark F. Cancian, fost colonel în Marina americană și consilier principal la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, atrage atenția că SUA avea probleme încă dinainte să înceapă războiul din Iran.

„Statele Unite dispun de numeroase tipuri de muniție cu stocuri suficiente, dar unele tipuri esențiale de muniție pentru atacul la sol și pentru apărarea antirachetă erau deja insuficiente înainte de război și sunt și mai puține în prezent”, a spus expertul, care a publicat recent un studiu în care se evaluează starea principalelor tipuri de muniție ale SUA.

Casa Albă nu vede motive de îngrijorare

Oficialii americani au respins sau au refuzat să comenteze constatările făcute de New York Times.

„SUA dispun de cea mai puternică armată din lume, dotată cu arme și muniții mai mult decât suficiente, stocate atât pe teritoriul național, cât și în întreaga lume, pentru a apăra în mod eficient teritoriul național și pentru a duce la bun sfârșit orice operațiune militară ordonată de comandantul suprem”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ea a mai catalogat premisa de la care pleacă articolul ziarului american drept una „falsă”.

Contactat la rândul său, principalul purtător de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a refuzat să comenteze despre „orice cerințe specifice legate de teatru de operațiuni” sau despre „capacitățile noastre globale de resurse”, invocând motive de securitate operațională.