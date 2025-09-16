Costurile de împrumut ale Franţei au crescut după retrogradarea ratingului suveran. Iar asta nu e singura veste proastă

Randamentele obligaţiunilor franceze au urcat luni, în urma deciziei Fitch de a retrograda ratingul de credit al ţării de la ”AA-” la ”A+”, cu perspectivă stabilă, relatează CNBC.

Agenţia a invocat nivelul ridicat şi în creştere al datoriei publice şi a avertizat că ”fragmentarea politică” blochează consolidarea fiscală.

Randamentul obligaţiunilor guvernamentale pe 10 ani a crescut iniţial cu 7 puncte de bază, la 3,51%, iar cel al titlurilor pe 30 de ani a urcat cu 8 puncte, la 4,33%. Ulterior, randamentele s-au stabilizat, semn că pieţele anticipau deja o retrogradare după prăbuşirea guvernului condus de François Bayrou, în urma unui vot de neîncredere.

Preşedintele Emmanuel Macron l-a numit rapid prim-ministru pe Sébastien Lecornu, al cincilea şef de guvern în mai puţin de doi ani. Lecornu se confruntă însă cu aceleaşi provocări: opoziţia faţă de reducerile de cheltuieli şi majorările de taxe menite să reducă deficitul bugetar.

Fitch estimează un deficit de 5,5% din PIB în 2025, în scădere de la 5,8% în 2024, dar încă mult peste media zonei euro, prognozată la 2,7%.

Agenţia prevede că datoria publică a Franţei va urca la 121% din PIB în 2027, de la 113,2% în 2024, fără perspective clare de stabilizare.

Analiştii avertizează că retrogradarea Fitch ar putea fi doar începutul. Moody’s urmează să publice o nouă evaluare pe 24 octombrie, iar Standard & Poor’s pe 28 noiembrie.

”Obligaţiunile suverane franceze se tranzacţionează deja la niveluri compatibile cu mai multe retrogradări”, au transmis analiştii ING, adăugând că investitorii urmăresc atent dacă Lecornu poate convinge Adunarea Naţională să accepte un program de consolidare fiscală.

Deocamdată, noul premier a încercat să calmeze tensiunile politice, renunţând la planul predecesorului său de eliminare a două zile libere legale.

Totuşi, protestele şi grevele sprijinite de sindicate continuă, cu noi manifestaţii anunţate pentru joi.

ING a subliniat că situaţia Franţei nu riscă, cel puţin pentru moment, să declanşeze o nouă criză în zona euro. (news.ro)