Craiova învinge Oţelul şi oltenii revin pe primul loc / FCSB reuşeşte a doua victorie consecutivă

Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din SuperLiga.

Oltenii au avut prima ocazie importantă a partidei încă din minutul 5, când Bancu a şutat peste poartă, din careu. Portarul Dur-Bozoancă a respins şutul de la distanţă al lui Adrian Rus, în minutul 20, iar prima repriză s-a încheiat cu bara lui Etim, în minutul 45.

Golul a căzut în minutul 61, în poarta gălăţenilor, David Matei fiind autorul deschiderii de scor, relatează News.ro.

Tot Matei a trimis direct în braţele portarului oaspeţilor, în minutul 76, iar VAR-ul a anulat golul lui Nsimba, din minutul 89, pentru un ofsaid. Ultima ocazie a aparţinut lui Romanchuk, care a trimis în bară, în al patrulea minut de prelungire.

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în faţa Oţelului Galaţi şi elevii lui Coelho au revenit pe prima treaptă a podiumului, având 49 de puncte. Oţelul e în afara play-off-ului, pe locul 9, cu 37 de puncte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora (Samuel Teles 81), D. Matei (Băsceanu 80), T. Băluţă (Mekvabishvili 68), Cicâldău (Al. Creţu 80), Bancu – Nsimba, Etim (Baiaram 68). ANTRENOR: Filipe Coelho

L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora (Samuel Teles 81), D. Matei (Băsceanu 80), T. Băluţă (Mekvabishvili 68), Cicâldău (Al. Creţu 80), Bancu – Nsimba, Etim (Baiaram 68). ANTRENOR: Filipe Coelho OŢELUL GALAȚI: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic (Manuel Lopes 82), P. Iacob, Conrado – Pedro Nuno (Chira 87), Joao Lameira, A. Ciobanu (Bruno Paz 82) – Bordun (D. Sandu 68), Patrick (Debeljuh 68), Andrezinho. ANTRENOR: Laszlo Balint

FCSB, 2-1 cu Botoşani

Iar echipa bucureşteană FCSB a învins pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei 25 din SuperLiga.

Bucureştenii au dominat prima repriză a meciului de pe Arena Naţională şi portarul oaspeţilor, Anestis, a fost eroul echipei lui Grozavu, scrie News.ro. Acesta a parat şuturile lui Tănase (min. 4) şi Cisotti (min. 10), apoi a intervenit la şutul de la distanţă al lui Miculescu, în minutul 38. Vali Creţu a lovit transversala un minut mai târziu, iar gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 41, prin Mamadou Thiam.

În partea secundă, tot Anestis l-a blocat pe Olaru, în minutul 47, apoi a respins la Miculescu în minutul 58. Leo Grozavu a schimbat ofensiv în minutul 67 şi a venit şi golul oaspeţilor. Nou intratul Kovtalyuk a egalat cu o lovitură de cap, în minutul 72, la centrarea lui Onfgenda, însă forcingul gazdelor a dat rezultate după numai trei minute, când Olaru i-a readus pe roş-albaştrii în avantaj, dintr-un assist oferit de Baba Alhassan.

Finalul meciului s-a jucat pe contre, ambele echipe având şanse să înscrie, însă în cele din urmă FCSB – FC Botoşani a fost 2-1, iar echipa lui Charalambous este pe locul 10, cu 37 de puncte. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte.