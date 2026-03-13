Atenționare de călătorie pentru Germania. Se prelungesc controalele la frontieră

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează românii care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Germania că autoritățile germane au decis prelungirea controalelor la frontierele terestre pentru o perioadă de șase luni, începând cu data de 15 martie 2026.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://www.bmi.bund.de/ și https://bundespolizei.de/.

Românii pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice și ale oficiilor consulare române din Republica Federală Germania, în funcție de circumscripția consulară, apelurile redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență:

Ambasada României la Berlin: + 49 30 21 239 555, + 49 30 21 239 514, + 49 30 21 239 516;

Consulatul General al României la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254;

Consulatul General al României la Munchen: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143;

Consulatul General al României la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16 648 613, +49 71 16 648 614, +49 71 16 648 615.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție următoarele numere de telefon de permanență, în funcție de circumscripția consulară:

Ambasada României la Berlin: +49 16 01 579 938;

Consulatul General al României la Bonn: +49 17 35 757 585;

Consulatul General al României la Munchen: +49 16 02 087 789;

Consulatul General al României la Stuttgart: +49 17 16 813 450.

Totodată, MAE reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.