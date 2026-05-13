Craniul unei cunoscute sfinte a fost furat dintr-o biserică din Cehia

Craniul sfintei cehe Zdislava de Lemberk, care se afla într-un relicvariu de sticlă într-o biserică din nordul țării, a fost furat marți de un hoț care a reușit să fugă, provocând pagube istorice „incalculabile”, au anunțat autoritățile polițienești cehe, citate de AFP.

Zdislava de Lemberk (circa 1220-1252), o femeie din aristocrație cunoscută pentru faptele sale de milă și caritate, a fost canonizată de papa Ioan Paul al II-lea în 1995.

Furtul din bazilica Sfântul Laurențiu și Sfânta Zdislava din orașul Jablonné v Podještědí (nord) a fost comis marți după ora 16:00 GMT (ora 19:00 în România nota red.), a precizat purtătoarea de cuvânt a poliției, Dagmar Sochorová.

„Un necunoscut a spart relicvariul în care era păstrat craniul și a fugit”, a declarat ea.

Relicvariul de unde a fost furat craniul sfintei Zdislava de Lemberk. Foto: Kuntoš Marek / ČTK / Profimedia

Poliția, care a publicat „imagini de calitate slabă” în care se vede autorul furtului îmbrăcat „probabil” în negru și purtând „probabil” pantofi albi, a solicitat ajutorul oricărei persoane care ar putea furniza informații.

„Valoarea (financiară n.r.) a craniului furat este în curs de evaluare. Cu toate acestea, valoarea sa istorică este, evident, inestimabilă”, a adăugat Sochorová.

Arhiepiscopul de Praga, Stanislav Přibyl, care conduce și dioceza Litoměřice de care ține biserica din Jablonné, a calificat vestea drept „devastatoare”.

Așezată pe un altar într-o capelă laterală, relicva „era obiectul venerației pelerinilor care se îndreptau spre Jablonné, unde Zdislava a trăit acum mai bine de 750 de ani”, a declarat el.

„Nu-mi vine să cred că cineva ar comite un furt în plină zi pentru a fura dintr-o biserică o relicvă a cărei valoare este în primul rând istorică”, a adăugat monseniorul Přibyl, care a fost numit arhiepiscop de Praga în februarie.