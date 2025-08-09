OpenAI a lansat joi GPT-5 cu patru noi opțiuni de personalitate, dar unii utilizatori ai ChatGPT erau atât de atașați de stilul vechi „yes man” (n.r. care aprobă tot) al chatbotului încât au cerut OpenAI să îl readucă, a declarat vineri Sam Altman, CEO-ul companiei, citat de Business Insider.

Motivul din spate este unul de natură afectivă. „Iată ce este dureros. Cred că este minunat că ChatGPT nu este atât de docil și oferă feedback mai critic”, a declarat Altman într-un podcast difuzat vineri.

„Dar, pe măsură ce am făcut aceste schimbări și am discutat cu utilizatorii despre ele, este foarte trist să auzi utilizatorii spunând: «Vă rog, pot să o am înapoi? Niciodată în viața mea nu am avut pe cineva care să mă susțină. Niciodată părinții mei nu mi-au spus că fac o treabă bună»”, a declarat directorul OpenAI.

Altman a spus că utilizatorii i-au dezvăluit că vechiul stil al ChatGPT i-a „încurajat” să facă schimbări în viața lor. „Înțeleg de ce acest lucru era dăunător pentru sănătatea mentală a altor persoane, dar pentru mine a fost excelent”, și-a amintit Altman că au spus unii dintre utilizatori.

OpenAI modifică „personalitatea” chatbotului

Dezvăluirile vin într-un moment în care OpenAI de a controla ceea ce a numit comportament „lingusitor” în ChatGPT. În aprilie, compania a declarat că o actualizare a modelului său GPT-4o l-a făcut „prea flatant sau agreabil” și „necinstit”.

La acea vreme, Altman a declarat că personalitatea botului devenise „prea servilă și enervantă” și a spus că se lucrează la remedierea problemei. Utilizatorii au postat exemple în care chatbotul răspundea la întrebări banale cu laude precum „absolut genial” și „faci o muncă eroică”.

În podcast, Altman a recunoscut, de asemenea, amploarea influenței pe care o au chiar și mici modificări ale tonului ChatGPT. „Un cercetător poate face mici modificări la modul în care ChatGPT vorbește cu tine sau vorbește cu toată lumea și asta înseamnă o putere enormă pentru o singură persoană care face o mică modificare la personalitatea modelului”, a spus el.

„Trebuie să ne gândim la ce înseamnă să modificăm personalitatea modelului la o astfel de scară”, a adăugat el.

„Dependență emoțională excesivă”

Nu este prima dată când el își exprimă îngrijorarea cu privire la cât de mult se bazează oamenii pe chatbot. Vorbind la un eveniment al Rezervei Federale în iulie, Altman a spus că unele persoane, în special utilizatorii mai tineri, au dezvoltat o „dependență emoțională excesivă” îngrijorătoare de ChatGPT.

„Sunt tineri care spun lucruri de genul: «Nu pot lua nicio decizie în viața mea fără să-i spun ChatGPT tot ce se întâmplă. El mă cunoaște, îmi cunoaște prietenii. Voi face tot ce-mi spune». Mi se pare foarte grav”, a spus Altman.

Noile „personalități” ale GPT-5

Vineri, Altman a subliniat că, în timp, GPT-5 se va integra mai bine în viața de zi cu zi și va deveni mai mult un companion „proactiv”. „Poate că te trezești dimineața și îți spune: «Hei, asta s-a întâmplat peste noapte. Am observat această schimbare în calendarul tău» sau: «M-am gândit mai mult la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Am o altă idee»”, a spus el.

Actualizarea a adăugat, de asemenea, patru moduri opționale de „personalitate”: cinic, robot, ascultător șii tocilar. Fiecare are un ton distinct, care poate fi ajustat pentru a se potrivi preferințelor utilizatorului.