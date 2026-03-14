Ciprian Ciucu vrea încă două mandate de primar: „Lucrurile astea se fac în 10 ani”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat într-o emisiune tv că îşi doreşte încă două mandate de primar, pentru că „lucrurile astea se fac într-un ciclu de 10 ani, care înseamnă transformare”.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost întrebat într-o emisiune difuzată sâmbătă seară la Digi 24 dacă are ambiţia politică de a ajunge preşedintele României, după reţeta de la primărie la preşedinţie, relatează News.ro.



„Eu, în primul rând, trebuie să demonstrez că merit să mai fiu încă o dată primar. Mai am doi ani şi vor fi doi ani grei. Avem nişte probleme bugetare uriaşe. Sunt nişte reforme şi nişte proiecte care trebuie să se întâmple şi mi se potrivesc mai degrabă poziţiile executive, din care să iasă ceva vizibil, palpabil, decât cele de reprezentare. Evident că e o onoare pentru oricine să fie preşedinte, dar să ştiţi că nu vreau să stau până la pensie în politică”, a declarat primarul Bucureştiului.



El a mai afirmat că şi-a dorit să ajungă primar general de mult timp, dar nici aici nu a avut foarte mult de ales. „Trebuia să candidez, pentru că era în joc inclusiv viitorul partidului meu, şi mi-am asumat această candidatură. Mi-am dorit să fiu primar general. Îmi doresc încă două mandate de primar, pentru că lucrurile astea se fac într-un ciclu de 10 ani, care înseamnă transformare. Acum, în 2 ani, poate o să reuşim să facem câteva reparaţii la problemele bugetare pe care le avem şi la reformele de care este nevoie acum în Bucureşti”, a spus Ciucu.

„Cineva m-a înjurat recent, am fost uimit”

„Ca primar de sector, am fost foarte bine primit, pe oriunde am mers. Favorabilitatea era foarte, foarte mare. Ca primar general, cineva m-a înjurat, în urmă cu vreo două săptămâni, şi eram uimit – de ce mă înjură? În fine, am zis ok, am întors capul, am mers mai departe. Dar e ceva nou pentru mine, pentru că măcar dacă ştiam de ce mă înjură. „Hoţilor!” şi aşa mai departe. Bine, dar n-am furat şi am eliminat corupţia pe unde am fost”, a mai spus Ciprian Ciucu la Digi24.

Potrivit lui, „unii oameni sunt înrăiţi, pur şi simplu, şi nu sunt dispuşi să asculte argumente”. „Până acum, oamenii îmi spun ce nevoi au şi ce aşteptări au de la mine. Când mergeam în sector, mă luau la scara blocului să-mi arate ce problemă au. Acum îmi arată diferite lucruri prin oraş”, a spus el.

„Salariul meu este de 19.000 de lei”

Ciprian Ciucu a mai spus, întrebat dacă câştigă bine ca primar general, că salariul lui în acest moment este de 19.000 de lei. „Asta înseamnă undeva mai puţin de 4.000 de euro. Cu un buget de 5 miliarde de lei, foarte mulţi angajaţi, foarte multe instituţii în subordine, bugete mari”, a afirmat el.

Întrebat dacă a sărăcit la primărie, Ciucu a răspuns: „La primărie, dacă nu eşti ticălos şi nu furi, nu te îmbogăţeşti, ca să fie foarte, foarte clar”.