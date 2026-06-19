Creaturi din adâncul oceanelor folosesc un truc ingenios pentru a supraviețui ani de zile fără hrană

Un păduche de lemn care trăiește sub un ghiveci din grădină își strânge corpul într-o mică bilă blindată ca formă de autoapărare. Mult mai jos, sub suprafața oceanului, unele dintre rudele sale mult mai mari se confruntă cu o problemă mult mai dificilă: cum să rămână în viață atunci când următoarea masă ar putea să nu fie decât peste ani de zile, relatează Reuters.

Aceste creaturi se numesc izopode de mare adâncime, un grup de crustacee cu corpuri turtite și segmentate care, după cum arată noi cercetări, au rezolvat dilema hranei printr-un set complex de adaptări biologice.

Zona în care trăiesc este un deșert rece și întunecat, aflat mult sub suprafața oceanului, unde hrana ajunge doar sub forma unor așa-ziși „fulgi de zăpadă”, rari, de materie organică moartă care cade de sus, potrivit biologului specializat în crustacee.

„Este o lume a întunericului perpetuu și a presiunii zdrobitoare, dar viața își găsește o cale”, afirmă Jianhai Xiang, cercetător la Institutul de Oceanologie al Academiei Chineze de Științe, unul dintre autorii unui nou studiu publicat în revista Cell despre izopodele de mare adâncime.

Creaturile trăiesc în adâncimea marilor oceane ale lumii

Datorită biologiei lor unice, aceste creaturi pot supraviețui mai mult de cinci ani fără hrană. Noua cercetare arată că soluția lor este parțial anatomică și parțial genetică: un stomac uriaș și un metabolism foarte lent, completate de acțiunea unei gene care ajută la controlul producției de energie a organismului.

Aceste creaturi sunt necrofage care trăiesc pe fundul mării, având 14 picioare articulate și un exoschelet dur, și prosperă în Atlantic, Pacific și Oceanul Indian. Unele dintre ele depășesc jumătate de metru în lungime. La fel ca păduchii de rând, se pot strânge într-o bilă pentru protecție.

Izopod uriaș, FOTO: Yvette Tavernier / Nausicaa / AFP / Profimedia

Noile descoperiri sunt legate de două specii: Bathynomus doederleini, un izopod gigant găsit la aproximativ 300 de metri sub suprafața mării, și Bathynomus jamesi, un izopod super-gigant găsit la aproximativ 900 de metri sub suprafață.

„Izopodele de mare adâncime au o strategie de supraviețuire inteligentă de tipul «câștigă mai mult, cheltuiește mai puțin»”, afirmă Jianbo Yuan, profesor la Institutul de Oceanologie și autor principal al studiului.

Izopodele „pot face ca o singură masă să le ajungă ani de zile”

La speciile care trăiesc la adâncimi mai mari, stomacul ocupă aproximativ două treimi din cavitatea corpului, permițând izopodului să stocheze o masă mare atunci când hrana apare.

Yuan a comparat acest lucru cu un „depozit alimentar” care eliberează lent energie, în timp ce corpul funcționează în „mod standby”. Cu un metabolism drastic redus, o digestie mai lentă și o utilizare extrem de eficientă a nutrienților, Yuan a spus că „pot face ca o singură masă să le ajungă ani de zile”.

Microbii din stomacul lor ar putea, de asemenea, să ajute izopodele. La speciile care trăiesc la adâncimi mai mari, bacterii numite Chlamydiae – cunoscute pentru faptul că provoacă boli la oameni și alte animale – au fost asociate cu stocarea grăsimilor, oferind izopodelor energie cu eliberare lentă.

Bacteriile primesc în schimb un mediu stabil în care să trăiască. „Este o situație avantajoasă pentru ambele părți”, afirmă Yuan.

Un număr de „magie” genetică

Controlul energetic al izopodelor ar putea depinde și de ND1, o genă care pare să fi aparținut cândva unei bacterii simbiotice care trăia în interiorul acestor animale înainte de a deveni parte din genomul lor. Acest proces, cunoscut sub numele de transfer orizontal de gene, înseamnă că ADN-ul se poate muta între organisme îndepărtate evolutiv, în loc să fie transmis de la părinte la descendent.

Yuan afirmă că izopodele pare să fi „împrumutat” sau „deturnat” o genă bacteriană care ajută la controlul producției de energie.

„Acest lucru este surprinzător, deoarece bacteriile și animalele sunt foarte diferite, iar astfel de transferuri sunt extrem de rare”, subliniază Yuan. „Gena îi oferă izopodului un instrument suplimentar pentru a-și regla fin consumul de energie, mai ales atunci când trebuie să încetinească”, explică el.

Deoarece izopodele de mare adâncime sunt greu de studiat în viață, echipa a testat ND1 în laborator, pe pești-zebră, viermi nematozi și celule umane. Concluzia a fost că ND1 funcționează ca un „comutator” metabolic, accelerând sau încetinind utilizarea energiei în funcție de mediu.

Adâncurile oceanelor, afirmă Xiang, sunt „cel mai mare spațiu de viață al Pământului”, iar adaptările evolutive neobișnuite ale locuitorilor săi pot oferi idei pentru medicină, robotică și conservare.

Acesta mai spune că înțelegerea modului în care animalele supraviețuiesc penuriei extreme de hrană ajută de asemenea cercetătorii să gândească reziliența într-o planetă în schimbare, inclusiv perturbările rețelelor trofice și schimbările climatice.