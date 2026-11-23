Creierul are propriul sistem de curățare, care contribuie la eliminarea substanțelor inutile acumulate în urma activității celulelor nervoase. Printre acestea se numără și beta-amiloidul, o proteină implicată în boala Alzheimer. Cercetările sugerează că somnul joacă un rol important în funcționarea acestui sistem, iar mișcarea regulată și respirația profundă ar putea influența circulația lichidelor care participă la proces.

Mecanismul este cunoscut sub numele de sistem glimfatic și a fost descris în 2012 de o echipă coordonată de Maiken Nedergaard, profesoară de neuroștiințe la University of Rochester, din SUA, și la Universitatea din Copenhaga, Danemarca. Sistemul facilitează circulația lichidului cefalorahidian prin creier și participă la îndepărtarea substanțelor reziduale. Denumirea combină termenii „glial”, de la celulele care susțin și protejează neuronii, și „limfatic”, deoarece îndeplinește o funcție asemănătoare drenajului limfatic din restul organismului.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, eficiența acestui sistem poate scădea, a explicat Nedergaard pentru The Washington Post. Inflamația cronică și problemele cardiovasculare ar putea influența, de asemenea, circulația lichidului cefalorahidian. Cercetătorii încearcă acum să înțeleagă în ce măsură obiceiurile zilnice pot susține acest proces.

Cum funcționează sistemul de curățare al creierului

Spre deosebire de majoritatea țesuturilor din organism, țesutul cerebral nu dispune de o rețea clasică de vase limfatice. Eliminarea substanțelor reziduale implică alte căi de transport, inclusiv circulația lichidului cefalorahidian prin spațiile din jurul vaselor de sânge și drenajul prin vasele limfatice din meningele care învelesc creierul.

Sistemul glimfatic folosește spațiile înguste din jurul vaselor de sânge pentru a transporta lichidul cefalorahidian, care înconjoară creierul și măduva spinării. La fiecare bătaie a inimii, vasele de sânge pulsează și ajută la deplasarea lichidului prin aceste spații.

Pe măsură ce lichidul cefalorahidian circulă, se amestecă cu cel dintre celulele nervoase și ajută la îndepărtarea substanțelor reziduale, inclusiv a beta-amiloidului, implicat în formarea plăcilor caracteristice bolii Alzheimer.

În cazul persoanelor cu demență sau Parkinson, precum și la persoanele care au suferit un accident vascular cerebral, activitatea glimfatică pare să fie redusă. Experimentele pe șoareci au arătat că perturbarea drenajului favorizează acumularea substanțelor reziduale și poate agrava modificările asociate bolilor neurodegenerative. Aceste deșeuri pot întreține inflamația, care îngreunează, de asemenea, eliminarea lor din creier.

Somnul, perioada în care creierul se detoxifiază cel mai mult

Legătura dintre somn și activitatea sistemului glimfatic a fost observată tot în studii pe animale. În cadrul unei cercetări publicate în 2013, în revista Science, echipa coordonată de Maiken Nedergaard a descoperit că, la șoarecii adormiți, spațiul dintre celulele cerebrale se mărea cu peste 60%, facilitând circulația lichidului cefalorahidian. În același timp, beta-amiloidul era eliminat de aproximativ două ori mai repede decât în stare de veghe.

Dovezi privind rolul somnului în eliminarea substanțelor reziduale au apărut și în cercetările pe oameni. Un studiu mai nou, publicat în ianuarie 2026, în revista Nature Communications, a comparat activitatea sistemului glimfatic în timpul unei nopți de somn obișnuit cu cea dintr-o noapte de privare de somn, la 39 de participanți. Cercetătorii au observat că, după o noapte de somn, nivelurile din sânge ale unor proteine asociate bolii Alzheimer, precum beta-amiloidul și tau, erau mai mari decât după o noapte nedormită. Rezultatele, interpretate împreună cu măsurătorile fiziologice și modelele folosite de cercetători, sugerează că somnul favorizează transportul acestor proteine din creier către sânge, prin intermediul sistemului glimfatic.

Un rol important pare să îl aibă somnul profund, una dintre etapele somnului non-REM. Potrivit unui studiu publicat în 2025, în revista Cell, în această fază nivelul noradrenalinei din creier oscilează la intervale de aproximativ 50 de secunde. Vasele de sânge se contractă și se relaxează în același ritm, iar mișcarea lor împinge lichidul prin creier.

Cercetătorii au analizat și efectele zolpidemului, un medicament prescris pentru insomnie. La animalele tratate, oscilațiile noradrenalinei au scăzut la jumătate, iar circulația lichidului s-a redus cu peste 30%. Somnul indus medicamentos nu are, așadar, neapărat aceleași efecte ca somnul natural, a explicat Nedergaard. Rezultatul provine însă din experimente pe animale, iar tratamentele prescrise nu trebuie întrerupte fără acordul medicului.

Și somnul REM, faza în care apar cele mai multe vise, ar putea participa la curățarea creierului. Primele cercetări au indicat că în timpul somnului non-REM lichidul pătrunde în spațiile din jurul vaselor de sânge, iar în faza REM ar avea loc evacuarea lui. Mecanismul nu este însă pe deplin înțeles.

Pentru un somn de calitate, este recomandat un program cât mai stabil, inclusiv în weekend. Diferențele mari între orele de culcare și de trezire pot perturba ritmul biologic. De asemenea, patul ar trebui asociat cu odihna, nu cu folosirea telefonului. Dacă o persoană nu reușește să adoarmă, este preferabil să se ridice și să revină atunci când simte din nou nevoia de somn.

Profesoara de neuroștiințe a subliniat însă că o noapte în care dormim prost nu reprezintă, în sine, un motiv de îngrijorare. Tulburările de somn au fost asociate cu mai multe boli neurodegenerative, dar modificările implicate în apariția acestora se dezvoltă, de regulă, de-a lungul multor ani.

Mișcarea regulată poate stimula circulația lichidului din creier

În timpul efortului fizic, circulația lichidului prin sistemul glimfatic pare să încetinească temporar. Exercițiile practicate cu regularitate ar putea avea însă efectul opus pe termen lung.

Un studiu publicat în 2025, în Nature Communications, realizat de cercetători de la Seoul National University, din Coreea de Sud, a analizat efectele activității fizice asupra acestui mecanism la 37 de adulți sănătoși. O parte dintre participanți au făcut o singură sesiune de exerciții pe bicicleta staționară, iar ceilalți au urmat un program de antrenament de câte 30 de minute, de trei ori pe săptămână, timp de 12 săptămâni.

Examinările prin rezonanță magnetică au arătat că, în cazul persoanelor care s-au antrenat timp de trei luni, circulația lichidului prin creier și prin vasele limfatice din membranele care îl învelesc s-a intensificat. Cercetătorii au observat și o scădere a nivelului unor proteine asociate inflamației.

Legătura dintre mișcare și activitatea sistemului glimfatic ar putea fi explicată prin efectele exercițiilor asupra inimii și vaselor de sânge. James Broatch, cercetător la Institute for Health and Sport din cadrul Victoria University, Australia, a analizat această relație într-o lucrare publicată în Trends in Neurosciences. Activitatea fizică regulată ajută la reducerea tensiunii arteriale, a rigidității vaselor și a inflamației și poate îmbunătăți calitatea somnului profund.

James Broatch a subliniat că orice formă de mișcare este mai bună decât sedentarismul și recomandă alegerea unei activități care poate fi practicată cu regularitate.

Respirația lentă și profundă poate fi de ajutor

Exercițiile de respirație au un efect calmant, iar unele cercetări au arătat că ar putea influența și circulația lichidului din creier. În cadrul unui studiu publicat în 2022, în Scientific Reports, 18 adulți au practicat mai multe tehnici de respirație folosite în yoga, în timp ce erau examinați prin rezonanță magnetică.

În timpul respirației profunde, cercetătorii au înregistrat o creștere cu 16-28% a vitezei de deplasare a lichidului cefalorahidian, comparativ cu respirația obișnuită. Cele mai mari modificări au apărut în cazul respirației abdominale. Studiul nu a analizat însă dacă exercițiile ajută efectiv la eliminarea substanțelor reziduale din creier.

Mișcările diafragmei și schimbările de presiune produse în timpul respirației pot influența circulația lichidului cefalorahidian. Maiken Nedergaard consideră că meditația și yoga ar putea avea efecte benefice asupra sistemului glimfatic, deoarece ajută organismul să se relaxeze.

Există mai multe tehnici care pot fi încercate acasă. Una dintre cele mai simple este respirația abdominală, în care aerul este inspirat lent pe nas, iar abdomenul se ridică pe măsură ce diafragma coboară. O altă variantă este respirația „în pătrat”, care presupune patru etape de câte trei-patru secunde: inspirație, menținerea aerului, expirație și o nouă pauză. În cazul metodei 4-7-8, inspirația durează patru secunde, respirația este ținută timp de șapte secunde, iar expirația se face lent, pe parcursul a opt secunde.

Ce nu știu încă cercetătorii despre sistemul de curățare al creierului

Există și cercetări care contrazic ideea potrivit căreia eliminarea reziduurilor din creier este mai intensă în timpul somnului. Într-un studiu publicat în 2024, în Nature Neuroscience, o echipă de la Imperial College London, din Marea Britanie, a observat că, la șoareci, o substanță injectată în țesutul cerebral era eliminată cu aproximativ 30% mai lent în timpul somnului și cu 50% mai lent sub anestezie decât în stare de veghe.

Bill Wisden, unul dintre coordonatorii studiului, a precizat totuși că importanța somnului pentru sănătate nu poate fi contestată, chiar dacă eliminarea toxinelor nu ar fi principalul lui rol.