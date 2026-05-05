Crește numărul liderilor PNL care cer rămânerea la guvernare, la puțin timp după debarcarea lui Bolojan de la guvern: „Primarii noștri nu vor teorii din opoziție, ci soluții”

Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Herbert Thuma. Lista liberalilor care susțin mai mult sau mai puțin explicit rămânerea PNL la guvernare alături de PSD crește, la doar câteva zeci de minute după ce guvernul Ilie Bolojan a fost demis.

„Nu poți să îți asumi decizii grele pentru țară, să stai la masa unde se hotărăsc lucrurile importante și apoi să alegi opoziția doar ca să eviți costul. Politica serioasă nu funcționează așa. Continuitatea nu este comodă, dar este singura formă de respect față de oameni. Generația mea nu a ales drumul ușor. A ales să rămână aici, să construiască în România și să țină direcția europeană atunci când nu era simplu. Pentru noi, modernizarea nu înseamnă discurs sau imagine. Înseamnă rezultate, responsabilitate și capacitatea de a duce lucrurile până la capăt”, a scris președintele CJ Giurgiu, Toma Petcu, pe Facebook.

Acesta spune explicit că PNL ar trebui să fie la guvernare, nu în opoziție. Nu spune însă dacă alături de PSD, dar folosește sintagma „guvernare stabilă”.

„Văd asta în mod constant, în discuțiile frecvente pe care le am, săptămână de săptămână, cu primarii PNL din județ. Ei nu vor teorii despre opoziție, ci soluții. Comunitățile au nevoie de drumuri, de investiții, de școli, de servicii publice care funcționează. Toate acestea se fac prin decizie, prin guvernare, nu din margine. De aceea, pentru România, direcția este clară. Guvernare stabilă, parcurs european și seriozitate în fața oamenilor”, adaugă acesta.

Guvernul Bolojan (PNL-USR-UDMR-minorități) a fost demis marți cu 281 de voturi pentru în urma moțiunii PSD-AUR.

PNL se reunește în această după-amiază pentru a decide viitorul pe care îl va lua partidul.