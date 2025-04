Crin Antonescu a enumerat câțiva posibili consilieri prezidențiali: Analistul Ștefan Popescu, generalul Mircea Mîndrescu, chirurgul Vlad Ciurea / Ce a spus despre Eduard Hellvig

Crin Antonescu, candidatul susținut de PSD, PNL și UDMR la alegerile din luna mai, a declarat marți pentru Adevărul că la programul său prezidențial a lucrat cu „oameni care vor putea face, în cazul în care câștig, parte și din echipa de consilieri de la Administrația Prezidențială”. Cu această ocazie, el a oferit și câteva exemple nume pe care ia în calcul să le coopteze în echipă dacă ajunge la Cotroceni.

Antonescu susține că a lucrat la programul prezidențial și cu „oameni care fac parte din aceste partide, dar este un program al meu”.

„Este un program la care m-am consultat cu oameni care vor putea face, în cazul în care câștig, parte și din echipa de consilieri de la Administrația Prezidențială, dar nu este un program făcut cu actualul guvern, cu premierul sau cu liderii partidelor (…). Este asumat de către ei”, a continuat candidatul coaliției.

Întrebat dacă poate să spună câteva nume din viitoarea sa echipă, el a răspuns: „Eu am spus câteva nume. Sunt singurul candidat care, până una-alta, are un program formulat. Sunt singurul candidat care am spus nume, aș fi curios să aud și de la alții, dar, în fond, pe mine mă interesează mai puțin asta, dar subliniez asta, sunt singurul care am spus niște nume”.

„Am vorbit despre analistul de politică externă Ștefan Popescu, am vorbit despre generalul Mîndrescu în domeniul apărării, am vorbit despre profesorul academician Vlad Ciurea în domeniul sănătății. Iată doar câteva nume, sunt mai multe, nu le dau pe toate”, a adăugat Crin Antonescu.

Crin Antonescu, despre Eduard Hellvig: „O persoană pe care o apreciez”

Antonescu a fost întrebat dacă îl va coopta în echipă și pe Eduard Hellvig, fostul director al Serviciului Român de Informații.

„Nu. Eduard Hellvig am spus că nu. Eduard Hellvig este o persoană cu care am colaborat, este o persoană pe care o apreciez, este o persoană despre care cred că ar fi bine să aibă în viitor, dacă va dori, un rol în viața publică, în viața politică românească – nu în fruntea SRI, de unde a plecat el însuși după opt ani, considerând că e destul, ba chiar prea mult, și nu, în acest moment, în formula de administrație prezidențială. Evident, nu este exclus, dacă voi deveni președinte, dar nu este, în acest moment, interesant nici domnia sa și nu avem o înțelegere în acest sens”, a spus Crin Antonescu.

Mai departe, fostul lider PNL a fost întrebat dacă ar fi Eduard Hellvig o variantă bună de premier.

„Să știți că în România există multe persoane care ar fi o variantă bună de premier. Domnul Ciolacu este o variantă de premier, și e în exercițiu, domnul Bolojan ar fi un premier și cred că nimeni nu se îndoiește că ar putea intra în discuție pentru asta. Sunt multe persoane, cu fiecare dintre ele, însă, președintele trebuie să găsească cea mai bună formulă de a colabora”, a mai spus Crin Antonescu.