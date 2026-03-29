Crin Antonescu: „Ilie Bolojan este USR-ist de bunăvoie și cu plăcere”. Ce spune despre viitorul coaliției

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a declarat, duminică seară, la Antena 3, că această coaliţie de guvernare nu funcționează, însă a estimat că actualul guvern va rezista în funcție, sub conducerea lui Ilie Bolojan, despre care a afirmat că este USR-ist nu pentru că a fost „capturat”, ci „este de bunăvoie şi cu plăcere”.

„Eu cred că această coaliţie nu merge. Şi înainte de a discuta cine-i de vină sau nu e de vină, e constatarea faptului că nu merge. Despre asta auzim în fiecare zi. Pare chiar că principalele componente ale guvernării sunt într-un fel de campanie electorală prematură sau timpurie, cumva cu o mai mare preocupare pentru asta decât pentru actul guvernării în sine”, a declarat Crin Antonescu, citat de News.ro.

Pe de altă parte, Antonescu a estimat că actualul cabinet va rezista, sub conducerea actualului premier.

Invitat să comenteze afirmațiile potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar fi fost „capturat” de USR, fostul președinte al PNL a răspuns: „Lucrurile nu sunt atât de dramatice, domnul Bolojan nu a fost o victimă, nu a fost capturat. Dacă domnul Bolojan aşa, de suflet, este USR-ist, (…) e nu pentru că a fost capturat, este, ca să spun aşa, de bunăvoie şi cu plăcere”.

USR are poziții de forță

Acesta crede că „cei din PSD poate ar trebui să se gândească un pic retrospectiv de ce au acceptat prezenţa USR într-un guvern în care aritmetic nu era absolut necesar”.

„Şi pe mai departe, eu cred că Guvernul va rămâne, da, şi cu USR, şi cu Bolojan, şi cu PSD, pentru că am impresia, vorba unor glume, că a început să le placă, să le convină. Domnul Bolojan îşi consolidează statutul de luptător, tenor principal în lupta împotriva PSD-ului, domnul Nicuşor dovedind ceva şovăială în faţa suporterilor săi anti-PSD”, a afirmat Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a adăugat că un guvern în care se află atât PSD, cât și USR nu poate fi unul funcțional.

„USR-ul are poziţii de forţă cu adevărat în Guvern, mai ales în acest context. Aş spune că e partidul cu cele mai importante poziţii şi nu cred că PSD-ul are în acest moment disponibilitatea de a pune capăt acestei colaborări. Chiar dacă, eu am spus-o de la început şi, din păcate, evoluţiile dau dreptate, un guvern şi cu USR şi cu PSD nu poate funcţiona. Nu a funcţionat un guvern cu USR şi PNL, dar unul cu USR şi PSD chiar nu se poate după cum vedeţi”, a mai spus Antonescu.