ULTIMA ORĂ: Cristian Anton, fostul șef de cabinet al lui Grindeanu, reținut de DNA. Procurorii au găsit peste jumătate de milion de euro la el acasă / O parte din bani, ținuți în cutii

Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române (ARR), a fost reținut de procurorii anticorupție pentru 24 de ore, marți, au declarat surse judiciare pentru site-ul de investigații Snoop. În plus, potrivit surselor, au mai fost găsiți încă 150.000 de euro la perchezițiile efectuate la domiciliul său, pe lângă cei 350.000 de euro.

Snoop a dezvăluit într-o investigație că Anton a declarat pentru anul 2024 venituri de peste 10.000 de euro pe lună, de la cinci locuri de muncă la stat. Întrebat de publicație cum își împarte timpul între cele cinci joburi, el a declarat: „Cum își împarte orice gospodar”.

Cristian Anton a fost reținut pentru 24 de ore, la finalul audierilor de la sediul DNA București, potrivit surselor Snoop.ro.

La domiciliul oficialului, anchetatorii au găsit circa 350.000 euro (77.000 lei, restul euro), o parte din bani fiind ascunși în cutii de pantofi, a dezvăluit site-ul de investigații.

Ulterior, au mai fost găsiți încă 150.000 de euro, au dezvăluit surse judiciare. Adică, suma totală găsită la perchezițiile de la domiciliul său este de aproximativ 500.000 de euro.

Acuzațiile din dosar

Potrivit surselor Snoop, în dosarul DNA de corupție sunt vizate 12 persoane, inclusiv Cristian Anton, șeful ARR, pentru infracțiuni de corupție și asimilate:

luare de mită

dare de mită

trafic de influență

constituire de grup infracțional organizat

divulgare de informații nedestinate publicului

Ei sunt suspectați de procurori că au luat mită între 600 și 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestate profesionale pentru șoferi profesioniști pe transportul de marfă.

Directorul ARR, Cristian Anton, este escortat către sediul DNA, în București | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Veniturile declarate de Cristian Anton

Potrivit Snoop, Cristian Anton a declarat venituri din cinci surse, de la Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și o companie de apă din Călărași, într-o sumă totală de 637.000 lei, adică 125.000 euro – altfel spus, peste 10.000 euro pe lună.

Concret, în declarația de avere din 2025, aferentă anului 2024, pe care a depus-o în calitate de director de cabinet la Ministerul Transporturilor, Anton a menționat următoarele venituri:

273.000 lei de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), salariu, director juridic, din 2012;

de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), salariu, director juridic, din 2012; 56.000 lei de la Ministerul Transporturilor, salariu, șef de cabinet, din 2021;

de la Ministerul Transporturilor, salariu, șef de cabinet, din 2021; 28.000 lei de la Aeroportul Traian Vuia din Timișoara, indemnizație, membru Consiliu de Administrație, din 2021;

de la Aeroportul Traian Vuia din Timișoara, indemnizație, membru Consiliu de Administrație, din 2021; 256.000 lei de la Danube Bridge Vidin Calafat, consiliu de supraveghere, indemnizație, din 2022;

de la Danube Bridge Vidin Calafat, consiliu de supraveghere, indemnizație, din 2022; 24.000 lei de la Ecoaqua SA, Consiliu de Administrație, indemnizație, 2023-2024.

Cristian Anton, un apropiat al lui Sorin Grindeanu

În urmă cu două decenii, cei doi au fost consilieri locali PSD la Timișoara. După numirea lui Sorin Grindeanu, în noiembrie 2021, în poziția de ministru al Transporturilor în Guvernul Ciucă, Anton apare ca director de cabinet.

Tot în această perioadă, în decembrie 2021, conform termene.ro, a fost numit în consiliul de administrație al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara.

Anton (57 de ani), de profesie jurist, a ocupat postul de director juridic în cadrul grupului de firme MIR între 2010 și 2011, condus de omul de afaceri Neculai Miron.

În 2012, a ajuns la conducerea direcției juridice din Autoritatea Rutieră Română, instituție pe care în prezent o conduce.

Studiile menționate în CV

Conform CV-ului de pe pagina oficială a Aeroportului Timișoara, Cristian Anton este licențiat atât în finanțe-bănci, cât și în științe juridice, la două universități diferite: Nicolae Titulescu din Craiova (1998) și Universitatea din Oradea (2002).

În CV a mai menționat trei programe de masterat, la Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați (2002), Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (2004) și Institutul Diplomatic Român (2011), ultimul în diplomație și securitate.

În 2015, Anton a participat la cursul „Probleme actuale ale securității naționale” în cadrul Colegiului Național de Apărare. Conform site-ului oficial al CNAP, cursul durează 24 de săptămâni, adică jumătate de an.

În CV este menționat și un doctorat în drept, obținut în 2010, dar nu este specificată universitatea. Teza sa a fost coordonată de profesorul universitar Dumitru Mazilu, fost cadru al aparatului comunist, ajuns după Revoluție lider FSN, apoi critic al lui Ion Iliescu.

Grindeanu, despre Anton: „Îmi doresc să fie nevinovat”

Marți, într-o conferință de presă la Brașov, liderul PSD a fost întrebat de reporter despre Cristian Anton și dosarul de corupție de la ARR.

„Am văzut în această dimineață… Cine nu respectă legea să plătească. Nu știu amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat. Dar, repet, dacă cineva greșește… Nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru și așa mai departe. Cine nu respectă legea plătește”, a răspuns Sorin Grindeanu.