Oficial din Ministerul Energiei: „Nu ne întoarcem la perioada de dinainte de 1989”. Cine va suferi dacă sistemul energetic este pus sub presiune

„Ne așteaptă două săptămâni de foc și la propriu, și la figurat”, însă populația nu riscă restricții la alimentarea cu energie electrică, a declarat duminică secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, la Digi24.

Potrivit lui Bușoi, perioada critică în sistemul energetic va ține până pe 15 august. Acesta a respins însă scenariul că România s-ar putea confrunta cu raționalizarea consumului de energie.

„Am văzut și eu teorii ale conspirației. Unele și mai acute sunt legate de apă, de cum s-a redus debitul Dunării, sunt exact fenomene naturale pe care putem să le gestionăm cât stă în puterea omenească”, a spus Bușoi, la Digi24.

În cazul în care criza energetică se adâncește, cei care vor avea de suferit sunt marii consumatori, a precizat oficialul.

„Încă o dată, nu vorbim nici de raționalizări, nici de tăieri de curent, nici de curent cu porția. Nu ne vom întoarce la perioada de dinainte de 1989, nu suntem în această situație, dacă cumva va veni o perioadă de stres pe sistemul energetic național și de lipsă de electricitate în sistem, în orele de vârf, vor avea de suferit, limitat, în cel mai rău caz, marii consumatori industriali. Încercăm să evităm asta, pentru că o parte din consum poate fi programat, mutat către alte ore, iar cei care consumă în bandă să-și reducă consumul următoarele două săptămâni, în orele de vârf. O reducere voluntară sunt este mai eficientă decât o deconectare, chiar de scurtăm durată, o repornire… Va fi mai scump să facă aceste operațiuni”, a declarat Cristian Bușoi.

„Pentru populație nu există în acest moment, nici măcar în discuție, vreo măsură. Era doar un apel pe care l-a făcut premierul, alți responsabili. Nimic mai mult, evident că fiecare român face ce crede de cuvință. Deocamdată, nu este în pericol sub nicio formă accesul la electricitate al consumatorilor casnici”, a punctat secretarul de stat din Ministerul Energiei.

Oficialul a mai spus că „nici măcar facturile nu se vor schimba perioada următoare”.

„Dacă va fi un efect de lungă durată, efectul va fi vizibil mult mai târziu”, a declarat el.

Stare de alertă la nivel național

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că Executivul a decis să declare stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august „ca efect al scăderii producției de energie din cauza secetei și a debitelor reduse pe râuri, dar mai ales pe Dunăre”.

Decizia a venit după ce Nuclearelectrica a oprit, la începutul săptămânii trecute, Reactorul 1 de la Cernavodă din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Există riscul opririi reactorului 2. Împreună, cele două asigură 20% din producția de energie a României.

Autoritățile au dispus în acest context măsuri fără precedent: devierea cursului Dunării, pentru ca apa să ajungă la Cernavodă.

Secretarul de stat Bușoi a precizat că, fără acţiunile care se pregătesc în aceste zile pe Dunăre, cel de-al doilea reactor de la Cernavodă ar putea funcţiona pentru încă aproximativ cinci zile.