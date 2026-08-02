O stâncă, aruncată în aer ca să fie deviată Dunărea. Măsurile luate acum în criza energetică, intervin militarii

Armata intervine duminică pe Dunăre și se pregătește să detoneze controlat o stâncă, astfel încât să fie deviat cursul apei spre Centrala Nucleară Cernavodă, potrivit Antena3.

Guvernul a mobilizat Forțele Navale pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al Centralei Cernavodă, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Primul reactor a fost deja oprit în urmă cu câteva zile.

Sâmbătă, specialiștii militari au făcut măsurători pe Dunăre și au decis să fie detonată stânca Pârjoaia, care se află pe cursul Dunării, în apropiere de centrala de la Cernavodă.

Detonarea ar urma să aibă loc în jurul prânzului.

Potrivit Antena 3, autoritățile spun că este nevoie de o astfel de măsură, pentru că acea stâncă extrem de mare blochează cursul Dunării care poate ajunge la centrala de la Cernavodă.

Un braț al Dunării va fi deviat

Următorul pas este devierea Brațului Bala, care „fură”, în momentul de față, din debitul Dunării care ajunge la Cernavodă.

Astfel, pe Brațul Bala vor fi scufundate controlat patru barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche dinspre Brațul Bala.

„Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA a început lucrările de dragaj pe sectorul Dunărea Veche – Brațul Bala. Operațiunea este una deosebit de complexă și presupune realizarea unui epiu (dig de dirijare), cu scopul de a concentra debitele către sectorul Cernavodă. Intervenția implică riscuri tehnice semnificative, principalul risc fiind ca, în condițiile nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării și ale unei situații hidrologice fără precedent, efectul hidraulic urmărit să nu fie atins în totalitate. De asemenea, lucrările pot determina o creștere temporară a turbidității apei”, au anunțat sâmbătă Apele Române.

Situația apei Dunării de la Centrala Cernavodă

Sâmbătă, nivelul Dunării în zona Cernavodă era de -209 cm (a scăzut cu 2 metri față de zero) și va ajunge în 8 august la -225 cm, au anunțat Apele Române.

„Aceasta înseamnă o scădere de 16 cm (2-3 cm/zi)”, potrivit instituției.

La intrarea în țară, Dunărea înregistra un debit de 1.550 mc/s, de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie (4.700 mc/s) și a lunii august (3.900 mc/s).

Iar prognoza de la hidrologi indică faptul că, în data de 6 august, Dunărea ar putea atinge la intrarea în țară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, când debitul a fost de 1.600 mc/s, a precizat instituția.

„Având în vedere regimul deficitar de precipitații atât pe sectorul românesc, cât și în bazinul superior al Dunării, următoarele două săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic”, au avertizat Apele Române.



