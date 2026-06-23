„PNL vrea să îl contracareze”. Un politolog apără acțiunile președintelui Dan și pune în altă lumină o mutare făcută de Bolojan la șefia partidului

Cristian Pîrvulescu a declarat că instituția prezidențială este sub un „atac permanent” și că Nicușor Dan a apărat-o prin acțiunile sale, „ceea ce ar fi făcut orice președinte”.

Politogul a vorbit, marți seară, la Euronews, despre decizia lui Ilie Bolojan de a-l coopta în echipa sa din conducerea PNL pe Robert Sighiartău, ales secretar general al partidului la congresul de duminică.

Această mutare, consideră Cristian Pîrvulescu, vine în contextul în care „Nicușor Dan a fost acuzat de către foștii săi susținători că este un MAGA deschis”, o referire la mișcarea „Make America Great Again” a președintelui american Donald Trump.

Politologul spune că Robert Sighiartău împărtășește această înclinație ideologică.

„Fusese adus de domnul Orban în 2017 și, între 2017 și 2021, a ocupat exact aceeași poziție. Domnul Sighiartău este, pe de o parte, un mare luptător împotriva restricțiilor, un politician care a avut foarte multe rezerve în legătură cu vaccinarea și care este un susținător deschis al MAGA și al președintelui Trump. De ce o fi făcut PNL asta? Pentru că PNL vrea să îl contracareze pe președintele Dan exact pe teritoriul pe care cred că președintele Dan s-a consolidat”, a declarat Cristian Pîrvulescu.

El consideră că „PNL, poate doar ca negociere, încearcă să limiteze aria de manevră a președintelui”.

Președintele Nicușor Dan a avut consultări cu partidele parlamentare, marți, la Cotroceni. Într-un mesaj transmis ulterior, el a declarat că „varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”.

Nicușor Dan „a apărat instituția prezidențială”, consideră Pîrvulescu

Cristian Pîrvulescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

El a explicat că există „trei niveluri ale conflictului” de pe scena politică, „al actorilor politici, al instituțiilor și al regimului”.

„La nivelul instituțiilor, președintele a făcut (…) ceea ce ar fi făcut orice președinte, a apărat instituția prezidențială, care este sub atac permanent (…). Orice președinte ar face același lucru, pentru că în Constituția României președintele are un rol – și nu este o anexă a primului ministru, și nu i se pot da președintelui indicații, de către reprezentanți ai partidelor, care sunt nominalizările pe care le face. Constituția îi dă întreaga libertate și posibilitatea de a organiza alegeri anticipate, iar eu constat că președintelui României i se dau indicații în momentul de față de către reprezentanți ai partidelor politice”, a adăugat Cristian Pîrvulescu.

El a propus o altă perspectivă asupra desemnărilor făcute până acum de președintele Nicușor Dan, care a fost acuzat că nu a consultat PNL când l-a nominalizat pe liberalul Adrian Veștea să formeze Guvernul. Cabinetul Veștea a fost respins luni seară de Parlament. Anterior, șeful statului îl propusese pe Eugen Tomac, însă acesta și-a depus mandatul deoarece nici el nu avea susținerea necesară.

„De ce nu am crede că, totuși, PNL a făcut o promisiune și n-a ținut-o? Trebuie neapărat să credem pe toți cei care vorbesc de rău președintele? Oare președintele o fi avut și el vreun motiv? Poate i s-a promis că va avea un guvern tehnic și independent și i s-a retras acel sprijin fără să i se spună? Și era o acțiune ostilă față de președinte?”, a mai declarat Cristian Pîrvulescu.