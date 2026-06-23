Anunțul lui Nicușor Dan, după consultările-fulger de la Cotroceni: Varianta „care pare să se contureze” și ce le cere partidelor să facă

Președintele Nicușor Dan a transmis un scurt comunicat de presă, publicat în mediul online, în care a anunțat concluziile consultărilor cu formațiunile parlamentare desfășurate pe parcursul zilei de marți la Palatul Cotroceni.

Șeful statului nu a venit cu o nouă propunere de premier desemnat, dar a numit „varianta care pare să se contureze”.

Astfel, el vorbește despre varianta unui „guvern politic minoritar” și le cere partidelor să demareze negocieri ca să ajungă la un acord pe baza căruia să poată fi susținut un astfel de Executiv.

Președintele le mai cere formațiunilor parlamentare un „ritm accelerat” pentru aceste discuții, șeful statului invocând „urgența” instalării unui guvern „funcțional”.

Anunțul integral al lui Nicușor Dan, făcut pe X:

„ Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil.

Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord.

Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră.”

Noile consultări, care au început la ora 13:00 și s-au încheiat după ora 18:00, au venit după ce Guvernul propus de liberalul Adrian Veștea a picat luni la vot în Parlament.

Față de runda precedentă, timpul alocat fiecărui partid a fost redus la jumătate – fiecare formațiune stând la discuții cu șeful statului timp de 30 de minute. Înainte de consultări, președintele Dan a precizat că le va solicita partidelor o înțelegere pe o majoritate care să dea guvernul și nu justificări de ce nu pot forma o alianță.

Pozițiile partidelor și grupurilor parlamentare:

„PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Fără AUR nu se poate. (…) AUR a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșit din criză și cu o propunere de premier AUR”, a declarat George Simion.

Ilie Bolojan a propus un guvern minoritar în jurul PSD sau unul minoritar format din PNL-USR-UDMR.

USR nu votează un guvern PSD, dar este deschis pentru un guvern minoritar cu PNL și UDMR sau alegeri anticipate.

Kelemen Hunor a prezentat trei variante pentru un viitor guvern: PNL-USR-UDMR, PSD monocolor sau PSD-PNL-UDMR.

Grupul „Uniți pentru România” a anunțat că propune președintelui desemnarea lui Victor Ponta ca premier.

S.O.S. România a solicitat „să avem un program de guvernare, dar nu dat cu două ore înainte în Parlament”, iar Diana Șoșoacă i-a cerut președintelui să demisioneze

Adrian Veștea a fost a doua propunere de premier făcută de Nicușor Dan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

Conform surselor HotNews, era de așteptat ca șeful statului să nu desemneze marți un nou candidat la funcția de prim-ministru.

Joi, Nicușor Dan pleacă din țară pentru un summit în Polonia.

Mesajul președintelui, înainte de consultări

Președintele a anunțat, într-un mesaj publicat în mediul online înainte de începerea consultărilor, că le va cere partidelor la discuțiile de la Cotroceni să ajungă la o înțelegere pentru o majoritate parlamentară care să păstreze direcția prooccidentală a țării.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, a scris Nicușor Dan, pe X.

Votul de luni seară, când Adrian Veștea a primit 189 de voturi sub pragul necesar de 233, pune capăt primei tentative de nominalizare a noului Guvern. Întrucât Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de a ajunge în Parlament, potrivit legii nu este considerată o desemnare distinctă.

Dacă și a doua desemnare este respinsă de Parlament, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate. Cu toate acestea, Constituția spune că acesta poate recurge la acest gest, dar nu este obligat. Nicușor Dan nu a vorbit niciodată despre acest scenariu.