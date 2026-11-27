Universitatea Cluj a suferit o înfrângere surprinzătoare pe teren propriu, scor 0-1, în fața celor de la Sepsi, în etapa #17 din Superliga, iar Cristiano Bergodi nu și-a ascuns nemulțumirea la finalul partidei.

Antrenorul italian și-a asumat responsabilitatea pentru rezultat și a criticat prestația elevilor săi, pe care i-a considerat sub nivelul așteptărilor.

Tehnicianul a recunoscut că echipa sa nu a arătat atitudinea și jocul cu care și-a obișnuit suporterii pe teren propriu.

„Am făcut un meci slab, e vina noastră, a mea. Când pierzi aşa, e vina mea. Mulţi jucători au fost sub nivel, nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor. Ştiam că e un meci dificil, că orice meci din Superliga e dificil. Nu se poate să ne gândim că oricum dăm gol, nu se poate să intrăm fără răutate. Nu s-a jucat cum o făceam noi acasă”, a declarat Bergodi.

Un alt moment care a complicat planurile Universității Cluj a fost accidentarea lui Macalou, care a părăsit terenul după doar un minut de joc. Bergodi a dezvăluit că fotbalistul a ajuns la spital, existând probleme la umărul stâng.

„Accidentarea lui Macalou a contribuit, el s-a accidentat după un minut şi a fost greu. Ziua nu a fost bună deloc, nu am făcut ce trebuia să facem. Să vorbesc cu Macalou, cu doctorul, că e la spital acum. Are ceva la umăr”.

Cristiano Bergodi, avertisment pentru jucătorii lui U Cluj

Dincolo de înfrângerea în fața lui Sepsi, antrenorul italian a atras atenția că o asemenea prestație nu poate susține obiectivele echipei în play-off. Acesta a remarcat lipsa de luciditate în fața porții și incapacitatea jucătorilor de a concretiza ocaziile create.

„N-am avut luciditate, răutatea de a face ceva în careu. Au trecut mingile prin faţa porţii, dar nu le-am concretizat. E un duş rece, mergem înainte, dar e normal că aşa nu putem avea pretenţii sus în play-off. Nu aveam voie să pierdem acest meci, iar golul luat…

În general nu ne-am ridicat la nivelul la care jucăm acasă…”, a mai spus Cristiano Bergodi la Prima Sport.