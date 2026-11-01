Cristiano Bergodi, înainte de duelul cu FCSB: „De ce să nu poată fi bătuți?”

Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat confruntarea cu FCSB din etapa a 14-a a SuperLigii. Înaintea partidei, cele două echipe sunt despărțite de un singur punct în clasament.

Tehnicianul italian anticipează un duel dificil împotriva unei echipe aflate în ascensiune după sosirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

„Întâlnim o echipă în revenire, care întotdeauna a avut un lot foarte competitiv. La începutul sezonului nu a fost constantă, și-a schimbat antrenorul. Acum a venit un antrenor care are mare experiență cu ei, a creat un mediu propice pentru toți jucătorii și au o atmosferă bună”, a declarat Bergodi, potrivit fcucluj.ro.

Bergodi a precizat că eșecul bucureștenilor cu Gloria Bistrița nu reprezintă un reper, spre deosebire de victoria obținută de aceștia în fața Rapidului: „Ce au făcut în a doua repriză acolo poate fi, în schimb, un punct de reper, când au întors scorul într-o manieră incredibilă. Noi avem încredere că putem câștiga meciul”.

Bergodi se bazează pe stabilitatea lotului său și le cere jucătorilor concentrare maximă: „Mulți jucători sunt aceiași, avem omogenitate și eu cred că putem face un meci bun. Important este să nu facem greșeli superficiale, dar eu cred că suntem pe drumul cel mai bun”.

În privința organizării tactice, antrenorul a cerut atenție sporită la tranziția adversarului: „De la mijloc în sus FCSB are jucători buni… Trebuie să avem grijă, să fim o echipă compactă și să nu lăsăm spații mai ales pe contraatac, deoarece este o echipă cu jucători care ajung în careu când pleacă pe tranziție, pentru că au tehnică și trasee bine stabilite”.

Cristiano Bergodi: „Play-off-ul și titlul se decid în primăvară”

Întrebat despre posibilitatea de a obține toate cele trei puncte, tehnicianul a subliniat: „De ce să nu poată fi bătuți? Normal, au și ei puncte slabe, cum avem și noi și cum au toate echipele. Orice rezultat e posibil, pentru că se întâlnesc două echipe care joacă deschis, combinativ”.

Referitor la folosirea titularilor în meciul din Cupa României, 3-1 cu rivala CFR Cluj, Bergodi a explicat că perioada de refacere a fost suficientă: „M-am gândit să nu menajez mulți jucători, pentru că eram în ritm și meciul cu FCSB venea după cinci zile. Eu cred că în 4-5 zile te odihnești suficient pentru a juca un meci de o anumită intensitate”.

Bergodi se așteaptă la o confruntarea spectaculoasă pe Cluj Arena: „Campionatul e lung, play-off-ul și titlul se decid în primăvară. Eu cred că va fi un meci frumos ca spectacol fotbalistic și după vom vedea cine va câștiga”.

Universitatea Cluj – FCSB va avea loc luni, de la ora 20:30. Înaintea meciului, trupa lui Bergodi se află pe locul 5, cu 22 de puncte, iar echipa lui Reghecampf ocupă locul 6, cu 21 de puncte.