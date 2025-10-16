Critici din PSD către guvern: „Mă doare în cot de deficitul bugetar” /„Ai aur, ai sare, ai gaze în pământ, ai de toate şi tu nu faci nimic”

Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de Sănătate din Senat, a criticat joi guvernul Bolojan pentru că se preocupă în special de rezolvarea deficitului bugetar în loc de investiții. Senatorul a mai acuzat că „acum nu se guvernează” ci „se fac tăieri”.

„Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală, da? Nu are nicio chestie. România a fost singura ţară din lagărul socialist care şi-a plătit toate datoriile externe la zero. Şi era şi pe plus în 89. Polonia a avut nu ştiu câte miliarde datorii, le-au fost şterse toate. Aşa că lăsaţi-mă cu deficitul bugetar! Când se doreşte, vine Banca Mondială sau FMI sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut, nu mai ai”, a afirmat Adrian Streinu Cercel în conferința Profit Health.forum, citat de News.ro.

Reprezentanţii firmelor din domeniul sănătăţii, prezente la forum, i-au replicat că în discuţiile cu Ministerul Sănătăţii şi cu Ministerul Finanţelor deficitul reprezintă problema principală.

„Nu mă interesează deficitul. Trebuie să facem investiţii şi să dezvoltăm România. Şi nu aş fi vrut să intru în politică, dar PSD a venit cu un program de guvernare, cu industrializarea, re-industrializarea României. S-au bătut să-l dea jos pe Ciolacu şi s-a dus dracului şi programul. Deci ăştia suntem noi românii. Vrem să facem ceva? Haideţi să vedem în ograda noastră ce putem şi cât putem să ducem mai departe”, a continuat senatorul PSD.

El a mai criticat actuala politică de tăieri de cheltuieli afirmând că România are resursele necesare dar nu le exploatează.

„Să fie acolo guvernul, niciun fel de problemă, să guverneze, pentru că acum nu se guvernează. Acum se fac tăieri. (…) Când ai aur în pământ, când ai sare în pământ, când ai gaze în pământ, ai de toate şi tu nu faci nimic, de ce ne plângem? De ce ne plângem? Le avem pe toate astea şi nu le exploatăm”, a mai declarat senatorul PSD.

Avertismentul PSD către Bolojan

Adrian Streinu-Cercel nu este singurul social-democrat care a lansat critici asupra guvernului în ultimele zile. Duminică, Sorin Grindeanu a spus într-o emisiune la Antena3 că există „tentative” în Guvernul Bolojan de a ignora doleanțele social-democraților și l-a avertizat pe premier că, dacă nu ține cont și de PSD, nu va avea un parcurs lin în fruntea executivului.

„Ne așteptăm să fie luate în seamă propunerile PSD și datorită ponderii pe care o avem în Parlament și datorită validității acestor propuneri și solidității lor. În momentul în care pare că sunt ignorate și au fost câteva rânduri atunci nu trebuie să te aștepți în coaliție să fie drumul foarte lin și lipsit de turbulențe”, a spus Sorin Grindeanu.