Traian Băsescu, critici dure privind drona rusească: „Un tiriplici care trebuia doborât în primele minute” / Cum ar fi procedat fostul președinte

Fostul președinte Traian Băsescu a susținut, la Digi24, că reacția autorităților române la incursiunea dronei rusești în spațiul aerian al țării noastre arată neputință atât în fața aliaților României, cât și față de ruși. În plus, Băsescu a spus că armata română are alternative mai ieftine pentru doborârea dronelor decât ridicarea în aer a unor avioane cu armament scump.

„A dovedit neputință. Putin ne trimite o dronă care se plimbă 49 de mintue în spațiul aerian, noi ridicăm avioane F-16 apoi ne înlocuiesc două Eurofighter pentru un tiriplici de dronă care trebuia doborâtă în primele minute după ce a intrat. Faptul că ne justificăm prin riscuri colaterale… cel mai mare risc este decredibilizarea capacității de apărare a țării. Faptul că nu am doborât drona trimisă să ne testeze nu face decât să pună sub semnul întrebării pentru aliați, pentru ruși, dar mai ales pentru populația României, capacitatea armatei de a lichida astfel de riscuri”, a comentat Traian Băsescu incidentul de sâmbătă, când o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României în județul Tulcea.

Alternativa propusă la avioanele de vânătoare

Fostul șef al statului a spus că România dispune, în afară avioanele „greoaie” F-16, de alternative mai ieftine de contracarare a amenințărilor presupuse de dronele rusești, anume tunurile anti-aeriene autopropulsate Gepard, de producție germană. Fiecare unitate de acest tip este instalată pe un șasiu de tanc Leopard și dispune de radar propriu și de două tunuri anti-aeriene, cu cadență mare de tragere.

„Nu spun că avem mari unități cu Gepard, dar avem un divizion de mașini de luptă Gepard care măcar două-trei puteau fi amplasate pe zona de nord a județului Tulcea, pe unde au mai intrat drone de la ruși. Sunt mașini cu cadență de tragere de 500 de proiectile de minut, făcute pentru a lovi ținte aeriene. O pot depisa de la 15 km și o pot lovi eficient de la 5,5 km. O dronă e ușor de lovit cu o unitate Gepard. Le-am văzut la poligonul de la Cincu și sunt niște mașini formidabile”, a spus fostul președinte.

„Alergăm ca bezmetici după dronă”

Băsescu a criticat și modul în care a fost gestionat lanțul de comandă pe durata operațiunii de răspuns la intrarea dronei rusești în România. Astfel, piloții trebuiau să primească un ordin categoric de doborâre a dronei, fără să le dea posibilitatea de a evalua ei înșiși dacă acest lucru se impune sau nu.

„Mă îndoiesc că armata a făcut un soi de sindicat și zice că „ar fi bine să o dăm jos, dar dacă voi ziceți că nu e bine să o dăm…” Cum ar suna o asemenea discuție? O dobori jos și termini bâlciul!”, a spus Traian Băsescu.

El susține că trebuia dat un consemn general pentru o astfel de situație astfel încât militarii să știe clar ce misiune au de îndeplinit. „Nu mai trebuie să ridicăm F-16, să-i punem și pe nemți cu Eurofighterul lor și să alergăm ca bezmetici după dronă”, a apreciat fostul președinte.

Băsescu afirmă incidentul este o demonstrație că România „nu prea este capabilă” să doboare dronele, lucru constatat atât de aliați, cât și de ruși.

„Nici în Polonia reacția nu a fost grozavă că din 19 drone au doborât vreo patru, iar pe alea le-au doborât olandezii, nu polonezii, dar e prea mult. Avem artilerie antiaeriană. Noi putem folosi mult mai eficient decât F-16 unitățile de luptă Gepard destinate pentru lupta antiaeriană (…) Putin, nu zic că a constatat incapacitatea de a acționa, dar va ști că ne trebuie un timp până ne facem achizițiile și noi, și polonezii până să facem față unui atac cu drone”, a conchis Traian Băsescu.

Explicațiile ministrului Apărării

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a afirmat, duminică, că decizia de a nu doborî drona care a intrat sâmbătă în spațiul aerian al României a fost luată de piloți, în urma evaluării riscurilor din zonă. Piloții primiseră deja permisiunea de a doborî aeronava, însă faptul că drona zbura la altitudine redusă amplifica riscul ca muniția să lovească și la nivelul solului.

„Am discutat cu toți cei implicați, inclusiv cu unul dintre piloți. Piloții au avut aprobarea pentru a doborî ținta. Avem un cadru legal pentru a putea doborî dronele promulgat de președinte pe 19 mai (…) La o lună după ce am devenit ministru, am semnat un ordin de ministru prin care am stabilit că comanda de doborâre poate fi luată de comandantul operațiunii”, a precizat Ionuț Moșteanu.

Piloții celor două avioane F-16 care au decolat pentru interceptarea dronei aveau permisiunea să distrugă drona, dar decizia a rămas la latitudinea lor.

„Piloții au avut contact intermitent, au zărit-o, dar când au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu o doboare. Am încredere în maturitatea lor”, a spus ministrul Apărării. Acesta a explicat că un glonte de calibrul 20 mm tras de mitraliera de pe avionul F-16 poate parcurge o distanță de 5 km, iar drona zbura la altitudine mică, situație în care exista riscul ca gloanțele să ajungă la sol cu viteză mare.