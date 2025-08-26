Salariile „obscene” de la ANRE, ASF și ANCOM, făcute publice de un deputat USR, după „o scrisoare tragică din partea sindicatelor, în care anunță prăpădul”

Deputatul Radu Mihaiu (USR), președintele Comisiei de IT, a dat o replică unei scrisori pe care sindicatele angajaților din Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și Autoritatea Națională de Reglementare în Energie au trimis-o comisiei, scrisoare în care își arată nemulțumirea față de reducerea salariilor în aceste instituții.

„La Comisia de IT am primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM și ANRE în care anunță prăpădul care îi paște odată cu Pachetul 2 de măsuri. E revoltător ca, într-un moment în care toți românii – din mediul privat, din administrațiile locale, din politică – trec prin sacrificii reale, sindicatele luxului instituțional să se plângă și să pozeze în martirii neamului”, a comentat Radu Mihaiu.

Pentru a-și justifica replica, deputatul USR menționează care este nivelul salarizării în cele trei instituții.

Salarii medii lunare nete:

ASF – 13.562 lei

ANCOM – 12.934 lei

ANRE – 18.635 lei

Indemnizații lunare de top:

Președintele ANRE – 75.073 lei

Președintele ASF – 61.089 lei

Președintele ANCOM – 64.670 lei

Vicepreședinți – peste 50.000 lei

„Aceste cifre nu sunt doar obscene. Sunt un afront la adresa fiecărui român care muncește cinstit pentru 4.000–5.000 de lei pe lună și care se întreabă cum mai plătește rata sau factura la gaze. Să te plângi că ți se taie 30% dintr-un salariu de nabab e de-a dreptul obraznic. Mai ales când știm toți situația în care suntem”, susține deputatul USR.

Acesta susține că, și în urma reducerilor din pachetul 2, salariile din cele trei instituții vor rămâne consistente astfel că protestele nu se justifică.

„Sindicatele celor mai bine plătiți angajați din statul român nu mai luptă pentru echitate. Luptă pentru a conserva un regim de privilegii. Iar asta trebuie spus pe șleau: e de porc să te agăți de beneficii de lux în timp ce țara se străduiește să-și păstreze echilibrul bugetar”, a conchis Radu Mihaiu.