Criticii americani au decis care a fost cel mai bun film de anul trecut: „Anora” / Lista completă a premiilor Critics Choice Awards 2025

Anora a câştigat premiul pentru cel mai bun film la Critics Choice Awards 2025, iar peliculele Emilia Pérez, Wicked şi The Substance au obţinut fiecare câte trei trofee, potrivit hollywoodreporter.com, preluat de News.ro.

Starul din The Brutalist, Adrien Brody, a câştigat premiul pentru cel mai bun actor; Demi Moore a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din The Substance; actriţa din Emilia Pérez, Zoe Saldaña, a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, iar Kieran Culkin din A Real Pain, care nu a fost prezent, a câştigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Emilia Pérez, care se confruntă în prezent cu consecinţele unor tweet-uri controversate, recent reapărute, ale vedetei şi candidatei la Oscar pentru cea mai bună actriţă Karla Sofía Gascón, a câştigat alte două premii în cadrul ceremoniei, pentru care votul s-a încheiat pe 10 ianuarie, cu mult înainte de apariţia postărilor anterioare ale lui Gascón. Atmosfera din cadrul Barker Hangar din Santa Monica, unde au avut loc premiile, a fost relativ sumbră cu fiecare victorie pentru musicalul Netflix. Cu toate acestea, filmul a luat acasă premii pentru cel mai bun film într-o limbă străină şi cel mai bun cântec, în plus faţă de trofeul lui Saldaña.

În schimb, cele mai puternice urale şi aplauze ale serii, cel puţin pentru un câştigător de film, au venit atunci când Jon M. Chu, regizorul filmului Wicked, a obţinut o victorie surpriză pentru cel mai bun regizor. Chu nu a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun regizor şi a glumit de pe scena Critics Choice: „Voi câştiga acel Oscar”.



Wicked a câştigat, de asemenea, premii pentru design de producţie şi design de costume.



În plus faţă de victoria lui Moore, The Substance a obţinut premiile pentru cel mai bun scenariu original şi cel mai bun machiaj. Premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat a mers la Conclave, care a câştigat, de asemenea, pentru cea mai bună echipă de actori. Challengers, respins în mod notabil de Oscaruri, şi A Real Pain, au câştigat fiecare câte două premii, dar una dintre distincţiile Real Pain a fost pentru cea mai bună comedie, la egalitate cu Deadpool & Wolverine.

Shogun, declarat cel mai bun serial-dramă

La categoriile TV, Shogun a câştigat patru premii, inclusiv cel mai bun serial dramatic, urmat de Hacks, cu trei premii, inclusiv cel mai bun serial de comedie. Premiul pentru seria limitată a revenit lui Baby Reindeer.



Chelsea Handler a fost gazda Critics Choice Awards, care a fost atât o sărbătoare, cât şi o serie de referiri la incendiile recente din Los Angeles.



Handler a început seara pe o notă serioasă, abordând devastarea cauzată de incendii şi mulţumind pompierilor şi paramedicilor pentru munca mpotriva flăcărilor. Aflată în sala de bal lângă o masă cu pompieri din L.A., Handler a primit rapid ovaţii în picioare când le-a mulţumit pentru eforturile lor.

„Ceea ce am văzut şi amploarea pierderilor au fost aproape imposibil de imaginat”, a spus ea, adăugând că, pe tot parcursul serii, un cod QR pe ecran va permite spectatorilor să doneze pentru cei afectaţi de incendii, în conformitate cu Grammy şi alte spectacole de premiere care folosesc evenimentele pline de vedete în parte pentru a strânge bani pentru eforturile de ajutorare.



În timpul spectacolului, numeroşi câştigători – inclusiv Colin Farrell, Kathy Bates şi Hiroyuki Sanada din Shogun – au folosit timpul petrecut pe scenă pentru a mulţumi pompierilor şi paramedicilor.

Asociaţia Critics Choice a prezentat primele trei premii TV secundare împreună, cel mai pun actor în rol secundar, cât şi cea mai bună actriţă în rol secundar urcând pe scenă în acelaşi timp. Michael Urie din Shrinking şi Hannah Einbinder din Hacks au fost câştigători.

În timpul comentariilor lor simultane, ei au declarat că „vieţile trans sunt importante”, iar Urie a vorbit despre modul în care părinţii săi i-au sprijinit pe el şi pe sora sa atunci când s-au declarat homosexuali şi le-a mulţumit tuturor celor care sprijină copiii homosexuali.



Observaţiile vin în contextul în care administraţia preşedintelui Donald Trump a vizat comunitatea trans cu numeroase ordine executive. La începutul acestei săptămâni, Lady Gaga şi-a exprimat sprijinul pentru persoanele trans la gala Grammy 2025, în timp ce premiile par să devină mai politice la scurt timp după al doilea mandat al lui Trump.

Conclave şi Wicked au intrat în ceremonie în fruntea nominalizărilor din acest an pentru filme, cu câte 11 nominalizări fiecare, inclusiv pentru premiul cel mare, cel pentru cel mai bun film. Dune: Part Two şi Emilia Pérez au obţinut fiecare câte 10 nominalizări, urmate de The Brutalist cu nouă şi Anora şi The Substance cu câte şapte nominalizări.

În categoriile TV, Shogun a fost cel mai nominalizat program, cu şase nominalizări, urmat de Abbott Elementary, Disclaimer, Hacks, The Diplomat, The Penguin şi What We Do In the Shadows, toate cu câte patru nominalizări.



Ceremonia a fost programată iniţial să aibă loc pe 14 ianuarie, dar din cauza incendiilor de vegetaţie din Los Angeles, a fost amânată pentru 26 ianuarie şi apoi amânată din nou pentru 7 februarie.

Lista principalelor premii de la Critics Choice Awards 2025:

Cel mai bun film

Anora

Cel mai bun actor

Adrien Brody – The Brutalist

Cea mai bună actriţă

Demi Moore – The Substance

Cel mai bun actor în rol secundar

Kieran Culkin – A Real Pain

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Zoe Saldana – Emilia Perez

Cel mai bun grup de actori

Conclave

Cel mai bun tânăr actor/actriţă

Maisy Stella – My Old Ass

Cel mai bun regizor

Jon M. Chu – Wicked

Cel mai bun scenariu original

Coralie Fargeat – The Substance

Cel mai bun scenariu adaptat

Peter Straughan – Conclave

Cel mai bun serial de dramă

Shogun (FX/Hulu)

Cel mai bun actor într-un serial dramatic

Hiroyuki Sanada – Shogun (FX / Hulu)

Cea mai bună actriţă într-un serial dramatic

Kathy Bates – Matlock (CBS)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de dramă

Tadanobu Asano – Shogun (FX / Hulu)

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar într-un serial de dramă

Moeka Hoshi – Shogun (FX / Hulu)

Cel mai bun serial de comedie

Hacks (HBO/Max)

Cel mai bun actor într-un serial de comedie

Adam Brody – Nobody Wants This (Netflix)

Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie

Jean Smart – Hacks (HBO | Max)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie

Michael Urie – Shrinking (Apple TV+)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie

Hannah Einbinder – Hacks (HBO | Max).