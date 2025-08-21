VIDEO Criză de benzină în Rusia după valul de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor: Șoferii stau la cozi de kilometri

Coadă de mașini la o benzinărie Rosneft din Rusia. Foto: Anton Martynov | Dreamstime.com

Mai multe regiuni din Rusia și din zonele ucrainene ocupate de forțele Moscovei raportează o criză de benzină după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești în această lună și pe fondul unei creșteri sezoniere a cererii de combustibili, transmite Reuters.

Rusia a impus o interdicție asupra exporturilor de benzină pentru producătorii pe 28 iulie, în încercarea de a preveni penuria într-o perioadă de vârf a cererii din cauza călătoriilor de vară și a recoltării cerealelor.

Însă unii jucători la piață au afirmat că acest lucru nu va fi suficient pentru a evita o criză a combustibilului.

Problema este agravată de blocajele logistice, stocurile interne reduse și lucrările de reparații la rafinării, au afirmat aceștia.

De la începutul lunii august, Ucraina a vizat o serie de rafinării de petrol, printre care Novokuibyshevsk, Syzran, Ryazan și Volgograd, ca răspuns la atacurile cu rachete și drone ale Moscovei.

Ultimul val de atacuri a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, când drone ucrainene au lovit rafinăria Novoshakhtinsk într-un atac care a provocat multiple explozii, a transmis statul major ucrainean. Kievul a atacat, de asemenea, o depozit de combustibili din regiunea rusă Voronej. De asemenea, forțele speciale ucrainene au spus că au lovit un tren cu vagoane cisternă umplute cu combustibili din Crimeea.

Cozi de kilometri la benzinării

În regiunea Primorye din extremul est al Rusiei, presa locală a scris că șoferii stau la cozi de kilometri pentru a-și alimenta mașinile cu benzină. Autoritățile au dat vina pe afluxul de turiști.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini din mai multe regiuni cu cozi mari la benzinării:

Ukrainian sanctions are kicking in—Russian gas stations are swamped with huge lines after drone strikes knocked out multiple refineries. In Primorsky Krai, queues stretch for kilometers. In Zabaikalsky, fuel’s only sold by coupons. Even Crimea’s running low. pic.twitter.com/NWLs8zXegv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 20, 2025

Russian media report massive lines at gas stations due to a fuel shortage — refineries have partially or completely halted operations after drone attacks. Fuel collapse in Russia: Primorsky Krai — huge queues at gas stations; occupied Crimea — fuel disruptions; Zabaykalsky Krai —… pic.twitter.com/4Y82XnSy07 — WarTranslated (@wartranslated) August 20, 2025

NNK, o companie petrolieră, a susținut că multe dintre cisternele sale de benzină din regiune au fost blocate în trafic timp de trei până la șase ore din cauza lucrărilor de reparații la drumuri, potrivit mass-media locală.

Yevgeny Balitsky, guvernatorul numit de Moscova în regiunea Zaporojie din Ucraina, care se află în mare parte sub control rus, a declarat joi că vânzările cu amănuntul de benzină în mai multe zone se confruntă cu probleme din cauza cererii la nivel maxim și a mentenanței la rafinării.

„Este o situație obiectivă”

„În regiunea Zaporojie, penuria de combustibil este complicată și mai mult de problemele logistice și de amenințarea atacurilor inamice asupra trenurilor ce transportă combustibil”, a spus el.

Serghei Aksyonov, liderul Crimeii a recunoscut, de asemenea, problemele legate de combustibil într-un interviu acordat unei televiziuni locale săptămâna aceasta.

„Este o situație obiectivă, care ar putea dura încă o lună”, a spus el, adăugând că problema nu va fi rezolvată complet până la sfârșitul conflictului.

