Criza din Ungaria: „Ne așteaptă cinci zile critice”. Ce a spus premierul Magyar

Ungaria se va confrunta cu cinci zile critice, a declarat duminică prim-ministrul Peter Magyar, în contextul în care secarea Dunării obligă singura centrală nucleară a țării să se oprească pentru prima dată în ultimii 44 de ani, pe fondul unui nou val de căldură care se profilează la orizont, transmite Reuters.

Porțiuni întinse din Europa au fost afectate de căldură și secetă prelungite, ceea ce a dus la scăderea nivelului râurilor și a stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu apă, transportul fluvial și producția de energie electrică.

Centrala nucleară Paks din Ungaria, cu o putere de 2 gigawați, care dispune de patru reactoare construite de Rusia, funcționa duminică la puțin peste 10% din capacitatea sa totală, după ce Dunărea, ale cărei ape sunt utilizate ca lichid de răcire, a atins un minim istoric.

Situația este gravă și în România unde armata intervine duminică pe Dunăre pentru a detona controlat o stâncă, astfel încât să fie deviat cursul apei spre Centrala Nucleară Cernavodă. Reactorul 1 a fost oprit, la începutul săptămânii și dacă debitul Dunării va scădea prea mult, va fi oprit și Reactorul 2.

Magyar: „Vom fi supuși unei presiuni enorme”

Autoritatea responsabilă cu gestionarea apelor estima că nivelul râului, care curge din Germania spre Marea Neagră, va scădea și mai mult în zilele următoare.

„Ne așteaptă cele mai critice cinci zile. Mâine, centrala de la Paks nu va produce energie, în timp ce ne așteaptă cele mai caniculare zile, cu temperaturi de 40 de grade”, a spus Magyar într-un videoclip postat pe Facebook.

„Rețeaua electrică, serviciile noastre publice și noi înșine vom fi supuși unei presiuni enorme”, a adăugat Magyar, care a avertizat că centrala de la Paks ar putea rămâne inactivă timp de săptămâni.

Probleme cu alimentarea cu apă și electricitate

Scăderea nivelului apei a perturbat, de asemenea, transportul fluvial și turismul în Ungaria și a determinat impunerea de restricții privind consumul de apă în peste 100 de orașe și sate, inclusiv în periferia Budapestei, potrivit datelor guvernamentale.

Magyar a reiterat apelul adresat companiilor, instituțiilor publice, administrațiilor locale și gospodăriilor de a reduce semnificativ consumul de energie electrică în timpul orelor de vârf de seară, între orele 17:00 și 22:00.

Guvernul va decide duminică dacă va aplica, începând de luni, restricții obligatorii privind consumul de energie electrică pentru marile companii, a spus el.

Criza ar putea costa Ungaria între 100 și 200 de miliarde de forinți (315 milioane până la 630 de milioane de dolari) din cauza creșterii prețului energiei electrice importate, a declarat pe Facebook Mark Radnai, vicepreședintele partidului Tisza al lui Magyar.