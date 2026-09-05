Criză la Berlin după un atac cibernetic. Hackerii au publicat datele, după ce au cerut o răscumpărare de peste 2 milioane de euro

Guvernul local din Berlin a declarat sâmbătă că analizează cu cea mai mare atenție un volum mare de date furate, publicat de un grup de ransomware, potrivit Reuters și AFP.

Atacul cibernetic asupra rețelei Berlinului a avut loc în 14 august, cu aproximativ o lună înainte ca orașul-land să organizeze alegeri, pe 20 septembrie.

Anchetatorii încearcă să evalueze amploarea și impactul atacului cibernetic care a vizat două departamente.

Hackerii din gruparea Rhysida au publicat vineri pe darknet aproape 6 terabiți de date, după ce au cerut autorităților o răscumpărare de 30 de bitcoin (aproximativ 2 milioane de euro), conform Deutsche Welle.

Berlinul declarase că nu va ceda în fața șantajului.

„Cine poate afirma că, chiar dacă am fi plătit, aceste date nu s-ar fi aflat deja de mult timp în altă parte?”, a reiterat primarul Berlinului, Kai Wegner, într-un interviu pentru Bild.

Rhysida a revendicat, printre altele, atacul asupra British Library din Londra în toamna anului 2023 şi a cerut o răscumpărare echivalentă cu peste 760.000 de euro la acea vreme, însă și biblioteca a refuzat să plătească.

„O infracțiune extrem de gravă”

O unitate centrală de gestionare a crizei va coordona analizarea, verificarea și evaluarea datelor divulgate și va sprijini eforturile de informare a cetățenilor și companiilor afectate, a precizat administrația orașului.

Berlinul a descris atacul informatic drept „o infracțiune extrem de gravă” și un atac la adresa landului în sine, îndemnând publicul să nu distribuie pe rețelele sociale informații neverificate.

Persoanele afectate de scurgerea de date vor fi informate de autoritățile competente, în conformitate cu normele germane și europene privind protecția datelor, au precizat autoritățile.

Printre datele sensibile vizate, săptămânalul german Der Spiegel a menţionat măsurile de protecţie împotriva riscurilor de la nivelul pompierilor din Berlin, liste de salarii, informaţii bancare, scanări ale actelor de identitate, informaţii confidenţiale referitoare la personal (acuzaţii de neglijenţă profesională şi cazuri disciplinare), precum şi fişiere referitoare la extinderea Cancelariei germane.

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