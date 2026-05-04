Criza politică a scos din rezerva valutară a BNR peste două miliarde de euro

Renunțarea la expunerile pe leu de către investitorii străini și deprecierea leului, ambele cauzate de criza politică au făcut ca rezerva valutară gestionată de Banca Națională să scadă cu peste două miliarde de euro.

Practic, România a intrat în luna mai cu 64,83 miliarde de euro în rezervă, față de peste 67 miliarde cât avea la 1 aprilie, arată datele transmise luni de Banca Centrală.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone, valoarea aurului fiind de 13,17 miliarde euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 aprilie 2026 depășeau 78 miliarde euro, faţă de 80.2 miliarde euro la 31 martie 2026.

Plăţile scadente în luna mai 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 1.417 milioane euro.

În decembrie 2024, Banca Națională a cheltuit peste 7 miliarde de euro din rezerva valutară, iar în aprilie 2025 alte 6,66 miliarde, potrivit datelor publicate de Banca Centrală.

Banca Națională nu comentează public nici frecvența, nici sumele cu care intervine pe piața valutară pentru a apăra un anumit nivel al cursului, dar guvernatorul a admis că leul este supra-evaluat „cu circa 5%”.

Ce face concret BNR

Vinde euro din rezerva valutară și primește lei în schimb, ceea ce crește oferta de euro și cererea de lei, determinând un curs mai stabil sau mai scăzut pentru euro față de leu.

Nu comunică public frecvența sau sumele exacte ale fiecărei intervenții, dar se observă asta în datele lunare de rezervă valutară (scăderi semnificative cum au fost, de exemplu, în decembrie 2024 sau aprilie 2025).