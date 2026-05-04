Leul își continuă deprecierea, iar euro atinge un nou maxim istoric cu o zi înaintea moțiunii de cenzură. „Am văzut ieșiri mari de bani din țară”

Euro se apropie de 5,2 lei, la cursul anunțat de Banca Națională luni, cu o zi înaintea votului decis din Parlament pentru Guvernul Bolojan.

Luni, BNR a calculat o medie a tranzacțiilor euro/leu la 5.1998 lei pentru un euro.

Leul a început să se deprecieze începând de miercurea trecută, 29 aprilie, când a depășit pentru prima dată pragul de 5,10 lei, din mai 2025 şi până acum, atât pe piaţa interbancară, cât şi la cursul BNR. Joi, leul s-a depreciat în raport cu euro până la valoarea de 5,14 lei pentru un euro. A fost cea mai scăzută valoare din 2005, de când Banca Centrală calculează media la care au loc tranzacțiile valutare. O valoare apropiată a fost în 8 mai 2025, după ce George Simion câștigase primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Am văzut ieșiri mari de bani din țară zilele astea!”, spune un dealer

„Străinii se retrag de pe lei, dar nu e clar dacă au luat în calcul un rezultat anume al votului de marți sau pur și simplu vor să evite perioada asta de instabilitate. Deocamdată noul prag de echilibru este de 5.2 lei pentru un euro”, spune, într-o discuție cu HotNews, dealerul valutar al unei mari bănci din România.

Potrivit acestuia, BNR nu are de ce să intervină și probabil nu va interveni dacă lucrurile nu derapează masiv. „Ar fi o cheltuială inutilă din rezerva valutară acum. Poate să vedem intervenții de la un prag de 5,25 lei/euro. Oricum, am văzut ieșiri mari de bani din țară zilele acestea”, mai spune acesta.

În opinia dealerului citat, nu ajută nici faptul că economia României e încă debalansată, cu deficite gemene mari , chiar dacă în ajustare, și cu o instabilitate politică cronică, ce pune sub semnul întrebării voința de a face reformele la care țara s-a angajat în fața investitorilor.

Ce arată analiza de luni a unei bănci locale

„În ultimii ani, cursul de schimb a servit drept ancoră pentru stabilitatea financiară (printre puținele), deoarece ne-am confruntat cu multiple adversități, iar cărțile nu au fost de partea noastră“., arată BRD într-o analiză publicată luni.

Relevanța menținerii artificiale a stabilității leului decurge din tandemul disfuncțional între politica monetară și cea fiscal-bugetară:

Inflație ridicată și necesitatea ancorării așteptărilor inflaționiste, având în vedere că deprecierea cursului de schimb prezintă o propagare relativ ridicată, în special în sectorul serviciilor (chirii, facturi de telefonie mobilă, bilete de avion). În practică, o astfel de depreciere ar fi alimentat și mai mult impulsul inflaționist.

Capacitatea limitată a pieței interne de a absorbi datoria publică, ce a dus la o creștere notabilă a ponderii datoriei externe, amplificând inerent sensibilitatea costurilor de servire a datoriei la fluctuațiile cursului de schimb.

Ponderea încă semnificativă a creditului privat denominat în valută (aproximativ o treime).

Anxietatea publică cu privire la fluctuațiile cursului de schimb, o moștenire persistentă a episodului francului elvețian, dar adesea alimentată și de mass-media. În timp ce un curs de schimb supraevaluat este perceput în mod obișnuit ca un impediment în calea comerțului exterior, deprecierea acestuia poate oferi exportatorilor o gură de oxigen temporară pe termen scurt. Adevărații factori, capabili să sporească și să susțină competitivitatea, pe termen mediu și lung sunt diversificarea (pe piețe, sectoare și produse), câștigurile de eficiență și inovarea. Acestea ar trebui să formeze pe bună dreptate unul dintre pilonii cheie ai strategiei naționale de dezvoltare.

La fel de important, cursul de schimb arată teoretic paritatea dintre două monede, așa cum este dictată de fundamentele economice și financiare – nu o paritate politică. Legarea mișcărilor cursului de schimb de interesele politice este o himeră periculoasă, din păcate întărită de reacția limitată a leului la evoluțiile geopolitice și economice mai ample (vezi comparația cu alte monede din Europa Centrală și de Est), conchid autorii analizei.

În regiune, tabloul e diferit

În regiune, coroana cehă s-a apreciat în aprilie în fața euro. Comparativ cu leul românesc, diferența e semnificativă: în timp ce coroana a rămas practic nemișcată față de euro, leul s-a depreciat vizibil, atingând un nou maxim istoric pe 30 aprilie 2026 la 5.1417 lei/euro — semn că presiunile pe leu sunt interne (politice, fiscale), nu regionale.

Forintul s-a întărit semnificativ față de euro în aprilie

Punctul de vârf al forintului față de euro în ultimul an a fost atins chiar pe 17 aprilie 2026, când un euro valora 361.79 HUF, cel mai puternic forint din ultimii ani.

Pe ultimele 6 luni, euro a pierdut 5.9% față de forint — o tendință clară de întărire a monedei maghiare.

În cifre concrete: forintul a început luna aprilie la un curs de 385 HUF în fața euro și a încheiat-o la 365 HUF.