Criza politică din România „se adânceşte”, candidatul „pro-UE respins”. Eșecul guvernului Mureșan, în presa internațională

Presa internaţională a relatat în regim de „breaking news” despre noua încercare eşuată pentru învestirea unui guvern în România, după cinci luni de criză politică, subliniind că impasul politic se adânceşte şi alimentează ascensiunea extremei drepte, în timp ce ratingul de investiţii al ţării este ameninţat cu retrogradarea, ceea ce complică o situaţie economică şi aşa dificilă, informează News.ro.

Parlamentul României a respins miercuri încercarea lui Siegfried Mureşan de a forma un guvern, adâncind o criză care a început odată cu destrămarea coaliţiei în luna mai.Preşedintele Nicuşor Dan, un moderat independent, l-a propus pe europarlamentarul Mureşan pentru această funcţie – însă parlamentarii de la Bucureşti au refuzat să susţină candidatura acestuia în cadrul unui vot decisiv care a avut loc miercuri, a scris Politico.

Este a doua oară când Parlamentul respinge oficial candidatul propus de Nicuşor Dan, iar conform Constituţiei României, acest lucru înseamnă că acum există posibilitatea organizării unor alegeri anticipate. Dan nu doreşte însă să dizolve Parlamentul pentru organizarea unor alegeri naţionale care ar putea avantaja partidul de extremă dreaptă Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), care se află în prezent în fruntea sondajelor. El doreşte ca liderii politici aflaţi în conflict să-şi pună deoparte divergenţele şi să ajungă la un acord pentru a susţine o nouă coaliţie, menţionează influenta publicație de la Bruxelles.

„Politicienii trebuie să se îndrepte spre oamenii care le-au acordat mandatul”, a declarat Dan în timpul unei vizite în Republica Cehă, înainte de votul din Parlament de miercuri. „Atunci când o majoritate covârşitoare a românilor spune că această criză trebuie să ia sfârşit, există şanse mari ca politicienii să fie convinşi să ajungă la un acord”, mai este citat preşedintele.

„Parlamentul român respinge candidatul pro-UE”

Agenţia France-Presse (AFP) titrează: „Parlamentul român respinge candidatul pro-UE la funcţia de prim-ministru pe fondul unui impas politic” şi arată că astfel se prelungeşte o criză considerată a alimenta ascensiunea extremei drepte.

Deputatul liberal din Parlamentul European, Siegfried Mureşan, nu a reuşit să obţină sprijinul parlamentarilor români, obţinând doar 182 din cele 233 de voturi necesare pentru aprobarea guvernului său, potrivit rezultatelor oficiale. Aceasta sporeşte probabilitatea organizării unor alegeri anticipate, dar preşedintele pro-UE, Nicuşor Dan, a avertizat că acestea nu ar rezolva criza cu care se confruntă ţara din Europa de Est, notează AFP.

Un guvern de coaliţie proeuropean s-a prăbuşit în luna mai, când social-democraţii aflaţi la guvernare, împreună cu opoziţia de extremă dreaptă, l-au demis pe prim-ministrul liberal Ilie Bolojan. De atunci, preşedintele Dan a propus trei candidaţi pentru funcţia de prim-ministru, dar niciunul nu a reuşit să formeze un guvern, ultimul dintre aceştia fiind Mureşan, explică AFP.

Agenţia menţionează că Mureşan, în vârstă de 45 de ani, promisese un cabinet pro-UE cu „o agendă ambiţioasă de reforme”.

La deschiderea şedinţei plenare a Parlamentului, miercuri, Mureşan a afirmat că alegerea se face între „o Românie care merge înainte şi una care stagnează”, între „reformă şi menţinerea statu- quo-ului”. Totuşi, analiştii au spus că şansele lui Mureşan sunt reduse, întrucât Partidul Social-Democrat (PSD) de centru-stânga, cel mai mare partid, a refuzat să-l susţină, cerând pentru sine funcţia de prim-ministru.

Principalul partid de extremă dreapta, Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), a declarat, de asemenea, că nu va vota pentru Mureşan, amintește agenția franceză de presă. În prezent al doilea partid ca mărime din ţară, AUR se află în fruntea a două sondaje recente de opinie, unul indicând aproape 40%, iar celălalt 36%, notează AFP.

Criza actuală a izbucnit când PSD, care deţine 129 de locuri în parlament, a părăsit coaliţia de guvernare din cauza măsurilor de austeritate luate de Bolojan şi s-a aliat cu extrema dreaptă pentru a-l înlătura.

Preşedintele Dan a acuzat partidele politice că manifestă „mai multă preocupare pentru chestiunile electorale şi mult mai puţină pentru interesul naţional”.

Extrema dreaptă – care reprezintă aproximativ o treime din parlament – a ameninţat că îl va demite pe Dan dacă acesta nu va convoca alegeri anticipate odată ce vor fi îndeplinite condiţiile necesare.

România – stat membru al UE şi al NATO, care se învecinează cu Ucraina – nu a mai organizat alegeri anticipate de la căderea comunismului în 1989.

Analistul politic Cristian Pîrvulescu a declarat pentru AFP că se aşteaptă ca Dan să aleagă în cele din urmă un alt candidat la funcţia de prim-ministru – posibil un tehnocrat – înainte de a recurge la alegeri anticipate, care, potrivit previziunilor sale, ar duce la un alt parlament fragmentat, dar cu o extremă dreaptă întărită.

„Din cauza instabilităţii politice, România se află într-o situaţie economică foarte complicată. Patru luni reprezintă deja o perioadă foarte lungă”, a comentat profesorul de științe politice.

Ţara cu o populaţie de 19 milioane de locuitori se confruntă de luni de zile cu cel mai mare deficit public şi cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană. În august, agenţiile de rating de credit au declarat că perspectiva României rămâne negativă, deoarece criza politică a adus cu sine riscul ca reformele de reducere a deficitului să-şi piardă din elan, arată AFP.

România se confruntă cu o incertitudine politică sporită încă din decembrie 2024, când alegerile prezidenţiale au fost anulate pe fondul acuzaţiilor de interferenţă a Rusiei în favoarea candidatului de extremă dreapta, Călin Georgescu. Dan a câştigat un nou tur al alegerilor prezidenţiale în mai 2025, învingându-l pe liderul AUR, Simion, reaminteşte agenţia franceză de presă.

Agenţia de presă BGNES din Bulgaria preia materialul AFP şi scrie, de asemenea, despre criza politică din România, care se adânceşte şi consolidează sprijinul acordat extremei drepte. Articolul este plasat între primele materiale ale paginii în limba engleză a agenţiei.

Reuters remarcă „prelungirea crizei politice” de la București

„Prim-ministrul desemnat al României, Mureşan, pierde votul de încredere, prelungind criza politică”, titează şi agenţia Reuters, care subliniază că ratingul de investiţii al ţării este ameninţat.

Mureşan, în vârstă de 45 de ani, un parlamentar respectat în Parlamentul European, este a treia propunere eşuată pentru funcţia de prim-ministru din partea preşedintelui de centru al României, Nicuşor Dan, de când o coaliţie guvernamentală pro-europeană largă s-a destrămat în urmă cu aproape cinci luni. Mureşan a obţinut 182 de voturi, faţă de cele 233 de care avea nevoie. Votul de miercuri ridică posibilitatea ca Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), o formaţiune de extremă dreapta care critică Uniunea Europeană, NATO şi ajutorul acordat Ucrainei, să formeze o nouă majoritate de guvernare împreună cu social-democraţii (PSD) de stânga, scrie Reuters.

Analiştii au afirmat că un astfel de rezultat va trezi îngrijorări cu privire la posibilitatea ca eforturile României de a-şi reduce deficitul bugetar – proporţional cel mai mare din UE – să fie compromise, adaugă agenţia.

AUR, care conduce în sondajele de opinie cu 40%, mai mult decât dublul sprijinului de care se bucură PSD, a insistat pentru alegeri anticipate, dar nu a exclus nici cooperarea cu stânga, notează Reuters care precizează că Mureşan a obţinut sprijinul celor trei partide de centru-dreapta din fosta coaliţie pro-europeană. Acestea au exclus, în mare parte, posibilitatea de a guverna din nou împreună cu stânga.

Conform legislaţiei române, dacă două propuneri de prim-ministru nu reuşesc să obţină votul de încredere, preşedintele poate dizolva parlamentul şi poate convoca alegeri anticipate, dar Dan a afirmat în repetate rânduri că aceasta ar fi ultima sa opţiune. Analiştii se aşteaptă ca acesta să facă noi încercări de a numi un prim-ministru.

„Dacă toate celelalte eforturi eşuează, ultima soluţie ar fi un guvern de tehnocraţi până la sfârşitul anului, unul care nu va putea face prea multe fără o majoritate parlamentară”, a declarat Sergiu Mişcoiu, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Babeş-Bolyai, citat de agenţia internațională de presă.

Leul românesc a rămas stabil faţă de euro miercuri, pe fondul anticipării rezultatului votului, dar moneda a înregistrat o scădere de 3,5% în acest an, având o performanţă inferioară faţă de monedele altor ţări din Europa Centrală şi de Est, menţionează Reuters.

Capacitatea României de a aproba un buget pentru 2027 care să includă reduceri suplimentare ale deficitului va fi esenţială pentru ca ţara să-şi menţină ratingul suveran la ultimul nivel al categoriei „investment grade”, consemnează Reuters opinia agenţiilor de rating.

Și agenţia de presă de stat a Chinei, Xinhua, relatează, de asemenea, despre eşecul învestirii guvernului şi îl citează pe Siegfried Mureşan care a spus că partidele care au declanşat criza politică au ales să o prelungească.

„Aşteptăm să vedem care sunt următorii paşi pe care îi va face preşedintele României”, este citat Mureşan spunând.

El a fost a treia propunere făcută de Dan în acest an, după ce, la începutul lunii mai, Parlamentul României a aprobat o moţiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, notează Xinhua.