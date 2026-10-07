Croatul demis de Oțelul, întrebat dacă ar mai antrena în România: „Simt că pot construi ceva durabil”

Stjepan Tomas nu exclude o revenire în fotbalul românesc, la scurt timp după despărțirea de Oțelul Galați. Tehnicianul croat a vorbit despre condițiile în care ar accepta o nouă provocare în SuperLiga.

Pentru Tomas, stabilitatea și existența unei direcții clare sunt esențiale pentru construirea unei formații capabile să aibă rezultate pe termen lung.

„Cu mare drag m-aș întoarce să lucrez în acest campionat! Cum am spus, simt că pot construi ceva durabil aici, la un club serios, cu un proiect clar. De ce nu, chiar la o echipă împotriva căreia am jucat ca adversar până acum.

În primul rând, stabilitatea și un proiect clar (n.r. – asta își dorește). Este esențial ca toată lumea să creadă în acel proiect și să mergem în direcția corectă, muncind din greu. Fiecare om din club trebuie să știe exact ce are de făcut pentru succesul echipei, de la directori, antrenori, secunzi și tot staff-ul

În plus, aveți mulți tineri talentați, iar mie mi-ar plăcea să lucrez la un club care are ca proiect dezvoltarea acestor tinere talente”, a declarat Tomas, potrivit sport.ro.

Croatul șți-a început cariera de antrenor ca „secund” la Gaziantepspor, Sivasspor, Goztepe, Akhisar Belediye, Rizespor și Bașakșehir. Ulterior, a fost „principal” la Antalyaspor, Rizespor, Goztepe, Sheriff Tiraspol, NK Osijek și Al-Okhdood.

Stjepan Tomas a ajuns la Oțelul în martie 2026, însă mandatul său pe banca formației gălățene s-a încheiat după doar 19 meciuri: 6 victorii, 6 remize și 7 înfrângeri.