Csaba Astzalos, validat judecător de la CCR de Camera Deputaților, după 23 de ani petrecuți la CNCD

Csaba Asztalos, președintele al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a fost votat în funcția de judecător al CCR. El a fost propus de UDMR și susținut de coaliția de guvernare, pentru un mandat de 9 ani. El îl va înlocui pe judecătorului Attila Varga, al cărui mandat urmează să expire pe 13 iulie.

Candidatura sa a strâns 195 de voturi „pentru” și 73 „contra” în plenul Camerei Deputaților.

Candidatura surpriză

Lăcrămioara Axinte, fostă judecătoare și vicepreședintă a Tribunalului Botoșani, a candidat de asemenea pentru funcția de judecător CCR, propusă de AUR. Despre ea, site-ul de investigații Snoop.ro a scris în aprilie că se afla în spatele mecanismul contestațiilor împotriva deciziei CCR din 6 decembrie de anulare a alegerilor.

Curtea de Apel Ploiești a admis o astfel de plângere, împotriva deciziei CCR, dar Înalta Curte de Casație și Justiție a întors decizia.

În plen, ea a mulțumit AUR pentru nominalizare și a citit jurământul pe care îl rostesc judecătorii votați în fața președintelui. „Îmi pot îndeplini atribuțiile fără părtinire. Eu sunt autoarea acțiunii „Turul Doi Înapoi” și, judecător fiind, cred în apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor”, a spus Axinte.

Anamaria Gavrilă, președinta POT, a felicitat-o pe Lăcrămioara Axinte pentru curajul de a candida.

„Noi o felicităm pe dna Axinte pt curajul de a candida, avem nevoie de astfel de oameni care să facă un pas în fața. Să ne arate că există oameni care au o carieră, care au demonstrat. Grupul POT o va susține, și sper ca PSD să se maturizeze, că doar sunteți atât de bătrâni”, a declarat Gavrilă de la tribună.

Din partea S.O.S România a candidat Verginia Vedinaș, care a obținut la rândul ei, raport favorabil după audierea din comisia juridică.

„Am așezat constituia la baza întregii mele cariere academice. Apreciez că legea fundamentală trebuie să fie respectată și de autoritățile publice, inclusiv de Parlament”, a spus ea.

Axinte a devenit cunoscută în spațiul public după ce i-a instruit pe români, pe un site denumit „Turul 2 înapoi”, cum să conteste la instanțele din țară hotărârea prin care Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din 2024.

Dintre membri comisiei juridice ai Camerei Deputaților, 7 au votat „pentru” avizarea favorabilă a Lăcrămioarei Axinte, 15 „împotrivă” și 3 s-au abținut. Așadar, ea a primit un aviz nefavorabil, însă avizul comisiei este unul pur consultativ și este urmat de votul în plenul Camerei Deputaților, care e suveran.

Din partea S.O.S România a candidat Verginia Vedinaș, care a obținut la rândul ei, raport favorabil după audierea din comisia juridică.

Cine e Csaba Asztalos

Csaba Asztalos este membru CNCD de la înființarea instituției, din 2002.

În 2005 a fost ales prima data președinte al CNCD, funcție ocupata până în 2009. În perioada ianuarie-aprilie 2010, a fost consilier al lui Marko Bela pe problematică prevenirii și combaterii discriminării, pe cand liderul UDMR era vice prim-ministru. În aprilie 2010, Csaba Asztalos a fost ales din nou în funcția de președinte al CNCD, funcție pe care o exercită până în prezent.

Este licențiat în științe juridice – în 1997 a absolvit Facultatea de Drept a Universității din Oradea, in 2004 a urmat un program post-universitar in Advanced Security Studies in Germania la Centrul European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall”, in 2003 a urmat cursul „Young Leaders Project on Current Social, Political, and Economic Issues” la Departamentul de Stat al SUA, în același an a urmat „Studii despre Holocaust pentru politicienii români” la Școala Internațională pentru studierea Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim, in 2006 a absolvit Colegiul Național de Apărare, precum și Academia Națională de Informații – Colegiul Superior de Siguranță Națională.

Este doctor în drept al Universității din București și are un master în analiza informațiilor la Facultatea de Sociologie a universității.

Trei numiri la CCR

Camera Deputaților și Senatul votează astăzi doi dintre judecătorii care vor activa în Curtea Constituțională în următorii 9 ani. A treia numire va fi făcută de președintele Nicușor Dan.

În Camera Deputaților, desemnarea a revenit UDMR, care l-a ales pe Csaba Asztalos. În Senat, numirea a fost făcută de PSD care l-a ales pe Mihai Busuioc, actual președinte a Curții de Conturi.

Cei trei noi judecători îi vor înlocui la Curtea Constuțională pe Marian Enache (actual președinte CCR), Livia Stanciu și Attila Varga.