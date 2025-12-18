CSM prelungește termenul pentru completarea chestionarului online pe „problemele din justiție”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că prelungește până pe 21 decembrie termenul pentru completarea chestionarului online „asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”. Inițial, termenul era 18 decembrie.

„În continuarea informării transmise la data de 15 decembrie 2025, prin care s-a adus la cunoştinţă publică consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, aducem la cunoştinţă că termenul pentru completarea chestionarului în format on-line de către judecători se prelungeşte până la data de 21 decembrie 2025 inclusiv”, a anunțat, joi, CSM pe site-ul său.

Magistrații invitați la consultări și de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție într-o discuție „fără limită de timp” la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro”, a scris joi Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

„Justiție capturată”

Consultările vin după ce Recorder a publicat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.