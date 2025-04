CTP explică de ce nu îl votează pe Nicușor Dan la prezidențiale, deși l-a votat de două ori pentru a deveni primar

Gazetatul Cristian Tudor Popescu explică faptul că legăturile neclare ale lui Nicușor Dan cu afaceristul Matei Păun îl fac să nu îl voteze pe acesta în cursa pentru Cotroceni. El spune într-o postare pe Facebook că deși l-a votat pe Nicușor Dan atât în 2020, cât și în 2024 pentru funcția de primar al Capitalei, acum, fiind vorba de Președinția României, este o altă situație.

Postarea publicată duminică pe Facebook de Cristian Tudor Popescu este intitulată „Coada de Păun”.

Gazetatul își începe textul cu precizarea că într-un interviu la Prima TV Nicușor Dan a fost întrebat ce alege între Biblie și Constituție, iar actualul primar general a ales „Biblia și Constituția, în această ordine”.

„La fel aș răspunde și subsemnatul, deoarece Constituția e de citit doar o dată, apoi este o referință la care apelezi. Biblia, în schimb, anumite părți din ea, în primul rând Cartea lui Iov, le-am citit și le recitesc cu sentimentul marii literaturi. Biblia, nu toată, poate fi iubită, Constituția trebuie respectată”, scrie Cristian Tudor Popescu.

Opțiunea mai rea decât „putinisul Matei Păun” pe care o putea face Nicușor Dan, în viziunea lui CTP

Gazetatul relatează că în aceeași emisiune Nicușor Dan a fost întrebat pe cine ar alege dintre Ion Cristoiu și Cristian Tudor Popescu, iar candidatul independent la prezidențiale l-a ales pe cel din urmă.

„Mă onorează faptul că un om de inteligența dlui Dan a rostit: CTP. Dar dacă ar fi optat pentru cealaltă posibilitate, ar fi fost, din punctul meu de vedere, mai rău decât opțiunea, pe care și-o menține, pentru șeful său de campanie, putinistul Matei Păun”, conform lui Cristian Tudor Popescu.

Apoi, gazetarul enumeră o serie de declarații pe care susține că le-a făcut Matei Păun.

„Acest domn a afirmat că Putin nu este «rău», ci mai degrabă «Occidentul belicos și însetat de sânge», prin sancțiunile aplicate Rusiei pentru invadarea și anexarea Crimeei. E de părere că «Federația Rusă apără creștinismul, în timp ce America și Occidentul depravat îl atacă». Și că protestele de la Kiev din 2013-2014 împotriva dictatorului Ianukovici, sculă a lui Putin, au fost puse la cale de Occident. Precum și alte cugetări pro Rusia kaghebistului ucigaș Putin”, a scris CTP pe Facebook.

„Despre afacerile lui M. Păun în Rusia și Belarus nu mai spun decât că sunt taman în Rusia și Belarus”, a adăugat el.

„M-am izbit de «filozofia» asta de multe ori în ultimii 10 ani. Cu unii dintre susținătorii ei avusesem chiar relații apropiate. Care au încetat îndată ce au început să propovăduiască așa ceva. Pur și simplu nu suport astfel de oameni, care îl numesc pe Zelenski «un tiriplici care își omoară poporul» și pe Putin «un om care își iubește țara, un om puternic»”, susține Cristian Tudor Popescu.

„L-am votat pe dl Dan pentru Primăria Bucureștiului și în 2020, și în 2024. Despre M. Păun nu știam mare lucru, și nici nu mă interesa”

Cristian Tudor Popescu spune că în 2020 și 2024 când l-a votat pe Nicușor Dan pentru a deveni primarul general al Capitalei nu știa „mare lucru” despre Matei Păun: „Și nici nu mă interesa să aflu mai mult, aceasta fiind o funcție administrativă totuși locală. Președinția României, însă, e altceva. Este vorba de politica externă și de apărare, de direcția României”.

„Nu am văzut nimic pro Kremlin în niciuna dintre luările de poziție ale dlui Dan. Dimpotrivă, atitudinea sa pro NATO și UE a fost mereu clară, fără echivoc. Cu atât mai mult m-a intrigat insistența, chiar și după ce a intrat în bătălia pentru Cotroceni, de a-l păstra agățat de imaginea sa pe M. Păun. Mergând până la a se contrazice ridicol în explicații despre de câte ori s-a întâlnit cu respectivul în ultimii ani, care au devenit ultimele luni, după ce i-au fost puse în față niște fotografii…”, punctează Cristian Tudor Popescu.

El explică că asta l-a făcut să spună că în legătură cu Nicușor Dan există ceva „întunecos și rece”, atunci când a anunțat că va vota cu Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din mai.

„Asta mi-a declanșat cuvintele «un ceva întunecos și rece», care nu sunt întru totul raționale, așa cum nici legătura dlui Dan cu M. Păun nu mi-o pot explica rațional. Aceste rânduri de deslușire mi se par potrivite pentru credinciosul creștin-ortodox Nicușor Dan, în vreme ce Putin, apărătorul creștinismului, a decretat încetarea focului ca să-i omoare mai abitir pe ucraineni și în ziua de Paști”, își încheie postarea Cristian Tudor Popescu.

Nicușor Dan, despre relația sa cu Matei Păun: „Este aşa o mitologie care s-a format şi care în opinia mea nu are niciun fel de fundament”

Prezent sâmbătă în emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, Nicușor Dan a fost întrebat despre relația sa cu Matei Păun și dacă consideră că această relație îi poate afecta campania electorală.

„Am spus că era într-un cerc de prieteni, adică nu mă duceam eu cu familia mea şi el cu familia lui. Eram într-un cerc de prieteni şi ne întâlneam în mediul acela. (…) Este aşa o mitologie care s-a format şi care în opinia mea nu are niciun fel de fundament. Adică eu sunt un om în spaţiul public care a luat decizii, care sunt toate cunoscute, am avut un război, am avut refugiaţi ucraineni în România, am avut nişte declaraţii publice faţă de acest război care sunt absolut, absolut clare în direcţia occidentală”, a precizat primarul Capitalei, citat de News.ro.

Nicușor Dan a spus că Matei Păun a condus campania sa și a USR în 2016, însă a precizat că nu este implicat în actuala campanie pentru alegerile prezidențiale: „L-am sunat de câteva ori să întreb nişte chestiuni exact de tipul ăsta, cu cine crezi că ar trebui să facem un sondaj?”.

„Spun doar ce am spus de mai multe ori în mai multe ocazii că este cineva care a condus campania mea şi a USB-ului şi a USR-ului 2016 şi care are o expertiză pe campanii şi pe care cu anumite ocazii îl consult pe chestiuni de genul cu cine ai face un sondaj, lucrurile astea absolut logistice”, a subliniat Nicuşor Dan

Nicuşor Dan a afirmat că Matei Păun nu a făcut afaceri în nume personal în spaţiul ex-sovietic.

„Afacerile sale, din ce mi-a spus el, dacă dumneavoastră aveţi proba contrară, mi-a spus că nu a făcut afaceri în nume personal, ci doar că a fost angajatul unei firme occidentale care a lucrat în spaţiu ex-sovietic în anii 90”, a afirmat primarul Capitalei.